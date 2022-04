RibollitaServita Exxx…Polzive!!! Sismografo impazzito fra i progressisti codroipesi. Domani Polo Civico presenta il programma: No a candidati riciclati. Il Pd corteggia Targato, spuntano i nomi di Boem, Nardini e Tonutti Junior

Domani mattina gli avanguardisti del Polo Civico di Codroipo (Comisso, Trevisan Turcati) hanno convocato un incontro pubblico per presentare la sintesi dei tavoli informativi elaborati negli ultimi mesi. Come tengono a precisare i consiglieri comunali, “Non ci interessano i nomi dei candidati, prima pensiamo alle proposte per la città, poi i candidati…”. Tradotto nella spigolosa lingua friulana i “CentroCampisti” del Polo Civico lasciano intendere che non c’è spazio per ventilate ipotesi di “Usati Sicuri” o accordi con una sinistra ancorata al blocco ideologico delle masse popolari e con un debole accento riformista. Per questo motivo il sismografo sul terreno della sinistra codripese registra forti scosse fra l’area del “Polo Civico”, il Partito Democratico, Fare Comunità e il “Quadrivio” del redivivo Pasqual. Una ribollita nel brodo friulano confermata dal fatto che fra i nomi dei candidati sta germogliando quello di Vittorino Boem. L’Usato Sicuro del Medio Friuli. Tuttavia, visto che il già sindaco di Codroipo non rispecchierebbe il tono di rinnovamento radicale richiesto da una parte del centro sinistra, le opzioni sul tavolo si stanno concentrando su due/tre nomi. Per dire, il segretario del Pd locale Damiani nutre grande stima per l’imprenditore Valentino Targato e lo stesso Targato (domani scioglierà la riserva) confessa di avere in mano un piano d’azione sorprendente per le comunali con una lista di Centro (non è Polo Civico), il PD (Damiani) e l’altra, in fase embrionale, che guarda al destra. Il PD stregato dall’attivismo dell’imprenditore di Porpetto. Oltre a Targato, è certo l’interesse di Guido Nardini a costruire il “Campo largo” codroipese e, voci raccolte nel corso della settimanale festa pagana (il mercato del martedì), danno per certo l’interesse di Matteo Tonutti (oltre 100 preferenze) a raccogliere l’eredità del padre Giancarlo.