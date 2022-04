ElezioniElezioni Exxx…Polzive!!! Draghi pronto a dimettersi ad agosto. Mattarella, in Friuli ad Aprile, potrebbe sciogliere le camere a Ferragosto. Al voto a ottobre. Alta tensione in Friuli VG

Quali effetti potrà avere sulle elezioni regionali in Friuli VG una consultazione politica anticipata ad ottobre? salutiamo il presidente Mattarella che salirà a Udine a fine aprile e per quella volta il quadro sarà più luminoso. La notizia è ripresa da “Affaritaliani”.

Esulta il centrodestra e in particolare Giorgia Meloni , rispetto al rimbalzo di poche ore fa che arriva direttamente dal Mef, dal ministero dell’Economia e della Finanza. E scivola sui tavoli dei principali leader politici. Un rumor davvero clamoroso, ma che viene confermato da diverse fonti politiche. Mario Draghi, stanco delle continue lite nella sua eterogenea maggioranza (vedi riforma della Giustizia e delega fiscale, solo per citare gli ultimi due esempi), è pronto ad anticipare la Legge di Bilancio per il 2023 a luglio, subito dopo il secondo turno delle elezioni amministrative, per poi dimettersi ai primi di agosto con l’obiettivo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sciolga le Camere a Ferragosto per votare in autunno , probabilmente entro la fine di ottobre. Gli obiettivi del Pnrr – spiegano fonti parlamentari di maggioranza – verrebbero spostati in avanti con le elezioni e il governo post-voto dovrà occuparsi di un altro nodo che Draghi sta cercando a tutti i costi di schivare, la riforma delle pensioni. Politicamente, è evidente che non ci sarà alcun cambiamento della legge elettorale. Si andrà quindi alle urne con l’attuale Rosatellum (un terzo di maggioritario e due terzi di proporzionale) che obbliga i partiti a presentarsi in coalizione.