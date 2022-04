CivibankFvg Exxx…Polzive!!! La presidente Del Piero scaricata dalla finanza regionale: E’ la BCE che detta le regole. Ecco come agivano i furbetti del quartierino cividalese.

Accadeva che i furbetti del quartierino cividalese facessero comprare le azioni a 24,50 euri cadauna a chi aveva bisogno di un prestito, un mutuo o un fido. Era il prezzo sovrastimato come contropartita del negoziato che l’istituto metteva sul tavolo del cliente. Azioni vendute a prezzi stellari frutto di un artifizio contabile che ha fatto scivolare il valore delle azioni sotto i 5 euri. per diversi anni la banca non ha mai distribuito dividendi. Per questo motivo, sembrano poco credibili le dichiarazioni della presidente Del Piero quando parla di autonomia e di solidità finanziaria. Gli altoatesini hanno trovato un’autostrada davanti a loro e sono pronti a prendere in mano la guida della banca friulana. E lo faranno con un gruppo di professionisti di alto livello come si legge dai nomi dei candidati al nuovo Cda guidati da Alberta Gervasio (Bluenergy).

Insomma, l’attuale presidente del Cda di Civibank non si dà pace, per l’ex assessora regionale si tratta di una sconfitta clamorosa che fa tremare le vene del palazzo. Sale il timore che i teutonici della Sparkasse possano aprire i cassetti dei funambolismi contabili compiuti in questi anni dalla banca cividalese. Per questo motivo, l’attuale governance pilotata da Michela Del Piero, già amministratore unico di DM Elektron di Buja (col marito Melchior) e Brazov (Romania), nonché vice presidente del partito de “I Cittadini” di Bruno Malattia è stata scaricata dai vertici finanziari della regione Fvg. In testa l’assessora Barbara Zilli e la presidente di Friulia Federica Seganti. Del Piero ripete come un disco rotto che annuncerà battaglia per la difesa “dell’autonomia dell’ultimo istituto friulano”, da un’Opa che il cda aveva già definito “ostile”. Dal canto suo l’assessore regionale Barbara Zilli respinge la paternale al mittente ricordandole che “il gettito fiscale non è legato alla sede legale di un’azienda, ma a dove maturano le compartecipazioni”. Sul tema dell’autonomia, poi, l’assessore alle finanze ha ribadito come “in un’epoca nella quale la Bce detta le regole e crea obbligatorie fusioni, per noi l’autonomia è garantire la crescita del territorio attraverso strumenti efficienti”. Non si era mai vista una regione così critica verso la gestione dell’unica banca a carattere locale del Nord Est. Game Over.