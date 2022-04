GloryToCerno Exxx…Polzive!!! In lode all’illuminismo friulano: “Giù le mani da Capuozzo!” Respinta la richiesta di revoca del Premio Ischia all’inviato di guerra.

L’illuminista senatore del PD e già direttore del Messaggero Veneto spinge la terra friulana sulle vette più alte dei valori occidentali. Sotto accusa dalle “Brigate del Bene” è finito Toni Capuozzo accusato di percepire rubli, o peggio. “Porco”, “servo viscido del Cremlino”, per le sue riflessioni sulla strage di Bucha. Capuozzo riflette: “Un certo Giuliano Cazzola (una vita nella Cgil, poi nel Partito socialista, poi nel Partito della Libertà), dice di provare disprezzo per me. Non sarà questo a farmi perdere, da vecchio, il vecchio vizio di dire le cose che penso. L’ho fatto in ogni redazione in cui sono stato, in ogni conflitto che ho seguito: difficile reclutarmi. Sono fermo a un giudizio: la Russia è l’aggressore, l’Ucraina è l’aggredito. Sul come ci siamo arrivati, ci sarà tempo di discutere. Sono fermo a un obbiettivo: la guerra va fermata, bisogna negoziare”. In tutta questa bufera ci si è messa la “Pan Assoverdi” che ha chiesto di revocare il Premio Ischia assegnato al giornalista friulano. Nel merito interviene il Senatore del PD Tommaso Cerno: “L’Italia deve solo ringraziare giornalisti come Toni Capuozzo che mettono a disposizione la loro esperienza sui terreni di guerra e sulla cronaca internazionale per aiutare il loro paese a comprendere ciò che sta avvenendo e a non cedere mai al dovere del dubbio, del confronto e della verifica che sono pilastri di una democrazia”. Lo dichiara il senatore del Pd, Tommaso Cerno, a proposito della richiesta avanza dall’associazione ‘Pan assoverdi’ di revocare il Premio Ischia assegnato al giornalista Toni Capuozzo. Richiesta che però è stata respinta dagli organizzatori del Premio. “Bene ha fatto il Premio Ischia a respingere la richiesta e confermare la stima a un grande giornalista. Proprio perché Capuozzo ci pone spunti di riflessione, svolge il compito di tenere vivo un modello che rifugge le verità rivelate e assolute, campo delle dittature e del fanatismo. Pensare di revocargli un premio per libertà di espressione è la cosa che Putin e i suoi accoliti farebbero con chi in altri luoghi usa le armi della propaganda e della verità di Stato”