Sant’UffizioFriulano Exxx…Polzive!!! La maggioranza peggio dei Beduini: No alla legge sul fine vita. Gianpiero Fasola va in pensione dalla direzione Oncologia dell’ospedale di Udine. Sospetti sui requisiti per il concorso. Progressivo allontanamento degli universitari.

A Monfalcone l’infaticabile Cisint combatte contro l’integralismo degli islamici. A Trieste la sua stessa maggioranza boccia una proposta di legge che mira alla regolamentazione del suicidio medicalmente assistito. La Terza Commissione del Consiglio regionale ieri ha bocciato la proposta di legge presentata dall’Associazione Luca Coscioni. Il concetto è sempre lo stesso: l’invadenza di una religione nel processo legislativo. A chi appartiene la nostra vita? Per Fedriga e i suoi bellarmini al Creatore. Punto. E per i laici? cazzi loro. Nemmeno una sentenza della Corte costituzionale li salva. Ma l’anelito del Palazzo Apostolico (il Consiglio Regionale) di piazza Oberdan di Trieste raggiunge anche il corpo sociale dei credenti e non credenti friulani. Per respingere la minaccia dei laici e dei ricercatori scientifici dell’Università di Udine, l’Azienda Sanitaria Friuli Centrale ha infilato un “requisito” particolare nella selezione per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura operativa complessa di oncologia all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Domande entro il 15 aprile. Chi sarà il sostituto del pensionato Gianpiero Fasola? Non ci sono dubbi sui nomi poiché fra i requisiti richiesti per gli aspiranti spunta una strana credenziale e cioè che il candidato deve dimostrare di avere un’esperienza di governo in Strutture oncologiche di grandi dimensioni, in Dipartimenti con network Hub&Spoke e in Aziende sanitarie con oltre 500.000 assistiti. Chi sono in Friuli i medici che hanno un’esperienza con oltre 500mila assistiti? Nessuno. Nemmeno nell’avanzatissimo CRO di Aviano, fiore all’occhiello della sanità italiana. Appena il bando è stato pubblicato, negli ambienti universitari della regione è scoppiato il putiferio: non è che in vista dei rinnovi dei Direttori Generali si vuole progressivamente allontanare i ricercatori laici del mondo universitario? Una scelta, quella del Santa Maria della misericordia di Udine, che ha spiazzato Brusaferro, Pitton e Sechi. Specchio di una coalizione che si è fatta Chiesa ancora serrata nella sua Fortezza Bastiani che gronda di allarme nei confronti della vita reale.