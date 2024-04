GiganteCapozzella Exxx…Polzive!!! Il coordinatore dei 5Stelle di Pordenone randella Fedriga: A che serve lo show di “Selecting Italy” di Trieste se si è lasciato scappare l’investimento da 2 miliardi di euri e di 1.000 posti di lavoro? “Si rivolge a qualche barista che vuole investire?”.

Dice Capozzella a proposito della psicheledica rassegna di Trieste vista mare: «Dopo la perdita di un investimento da 1.000 posti di lavoro e 2 miliardi di euro per un nuovo insediamento industriale (l’acciaieria) che approderà in Toscana a cui la Regione non ha saputo e voluto dare una risposta alternativa e le tante crisi aziendali in atto, si deve mettere mano al più presto a una legge che punti a dare un futuro ai nostri giovani».

Mettetelo al posto di Conte. Lui, il nostro Hayek del Nordest. Mauro Capozzella, laurea in scienze economiche, esperto in diritto fallimentare e contenzioso tributario. Già consigliere regionale Fvg, ora coordinatore provinciale di Pordenone del Movimento e candidato alle europee. Capozzella ha seguito i lavori di “Selecting Italy”, l’evento che promuove il confronto tra istituzioni e imprese in corso a Trieste. Il Convention Center trasfornato in un frullatore di luci e suoni stile Palmariva «al fine di elaborare proposte concrete per potenziare l’attrattività sui mercati esteri. Oggi investire in Italia – ricorda Fedriga – conviene, perché possiamo vantare un alto sistema formativo e perché i prezzi di mercato, rispetto ad altri partner occidentali ed europei, sono estremamente competitivi. Dobbiamo presentare il sistema Paese e imparare a raccontare lo stato reale delle cose, senza insistere su una narrazione – sbagliata e fuorviante – di un Paese sul quale non si può puntare». Mauro Capozzella, a sentire queste parole, ha perso i sensi. Da buon economista contemporaneo respinge le litanie degli oratori triestini che dimostrano di non sapere che ciò che fanno è veramente ciò che la gente vorrebbe che facessero. Perché lo sviluppo non deve essere oggetto di interferenze delle autorità. E la replica sembra un editto dei “Chicago boys” con la sottolineatura dell’acciaieria di Porto Nogaro: «Dal Duemila ad oggi il Fvg ha perso i suoi giovani migliori: ogni anno se ne vanno laureati che valgono 400 milioni di euro. Un dato che deve preoccupare le istituzioni regionali e la politica e che può trovare una soluzione. La Regione, infatti, non pare reagire a questa drammatica emorragia, ferma a leggi vecchie e sorpassate che non hanno prodotto alcun effetto. Serve un cambio di passo, coraggioso con un forte investimento economico che porti ad una inversione di tendenza a 360 gradi. Serve puntare sui giovani talenti ed approvare al più presto una legge regionale per attrarre e trattenere ragazze e ragazzi con elevata specializzazione. Il territorio dovrà offrire una ulteriore buona qualità di vita ed esprimere eccellenze uniche nel genere. E’ una scommessa che l’attuale classe politica regionale non ha ancora affrontato e che si limita a contributi “pezzuole calde” del momento senza nessuna strategia programmatica. Dobbiamo scommettere sull’attrattività, il trattenimento e la valorizzazione dei talenti per supportare le nostre filiere, manifatture e comparti d’eccellenza. Il futuro deve essere qui». Sinfonia anglosassone.