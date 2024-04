UdineCaracas Exxx…Polzive!!! La giunta De Toni si gode la partita allo stadio e la città brucia. Nuovo episodio di violenza stasera in centro. Sono gli effetti degli assessori-ayatollah contro le auto. Segnale di sfiducia al sindaco De Toni. Udine in mano ai maranza. Video da panico.

Calci, pugni, sputi, birra rovesciata in testa a un disperato. Ennesima rissa stasera in piazza XX. Questi sono gli effetti del fanatismo anti mercato, anti auto, degli attuali amministratori che governano la città di Udine. Sindaco De Toni e mezza giunta che si stanno godendo la partita allo stadio. Costoro vogliono la fine delll’economia, della partita iva, vogliono decapitare il centro storico per le ideologie sconsiderate dell’assessore Marchiol cui non interessa nulla dello sviluppo economico di chi investe in città. Anzi, c’è di peggio, i barbari vogliono consegnare il cuore della città più elegante del Nord ai maranza. Ogni sera una zuffa. Le immagini sono impressionanti. Poco dopo le 21 di stasera un gruppo di stranieri è venuto alle mani di fronte all’Hotel Astoria. Nel parapiglia è stata danneggiata un’auto parcheggiata lì. L’autista del noleggio con conducente, con una buona dose di coraggio ha affrontato i pischelli. Qualcuno ha chiamato la Polizia. E sono intervenute ben 3 pattuglie più una dei vigili urbani. A poco serve ricordare che in una città di 100mila abitanti le alternative al deserto ci sarebbero. Basta un minimo di sale in zucca, ma nessuno si muove nemmeno il sughero della Camera di Commercio che, per stare a galla, deve ingoiare tutto. Come ha fatto capire stasera in una intervista a “UdineToday”. A lui basta farsi affidare gli incarichi dalla regione per le domande dei titolari delle attività commerciali per entrare nei distretti del commercio. Ma il primo grande errore compiuto in questa città è stato opera di Vestaglia Fontanini che si è piegato ai talebani. E la sua maggioranza, per timore di rivolta (…) si sono piegati ai voleri di 4 fanatici. Chiudere via mercatocvecchio. Gravissimo. Ci sono i varchi elettronici. Si usino. Via libera alle auto se munite di telepass. Costo d’ingresso 10 euri. E gli stalli a 5 euri l’ora. Chi scrive raggiunge Londra in macchina dove si parcheggia a Soho oppure a Myfair di fronte alla casa di Jimi Hendrix. Il parcheggio costa 8 sterline l’ora. Prendere o lasciare. Meno stato, più mercato. Udine The End.