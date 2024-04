CaniMalsani Exxx…Polzive!!! Emergenza all’unità cinofila della Polizia Locale di Udine. I cani Izzy e Galant hanno la gastrite. Per curare le bestie il comune “passa” i farmaci. Costo: 1.500 euri! La visita dell’onorevole Rizzetto.

Da alcune settimane Izzi e Galant i due pastori tedeschi che la giunta Fontanini, su proposta del consigliere comunale Nello Pittioni, aveva ingaggiato nel 2020 accusano dolori allo stomaco e alla gola. I due cani sono stati molto utili al lavoro di supporto alle forze dell’ordine nella lotta al contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti. Le due bestie, dopo anni di onorato servizio iniziano ad accusare qualche acciacco e il comune provvede a fornire i farmaci per le cure. L’impegno di spesa, vista la razza, è piuttosto notevole e la determina del comandate Del Longo ne spiega le ragioni. Visto che nel dicembre 2020 sono stati acquistati i cani di razza pastore tedesco per il Nucleo Cinofilo della Polizia Locale per il controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, considerato che, per prevenire e curare i malanni che hanno colpito i cani, si rende indispensabile provvedere all’acquisto di farmaci di primo soccorso e non, nonché di prodotti necessari per uso veterinario e specifici per la salute e per la cura degli animali. Pertanto è stato affidato alla Farmacia Favero di Udine la fornitura di farmaci e prodotti ad uso veterinario per la cura dei due cani in dotazione al Nucleo Cinofilo della Polizia Locale per importo complessivp di euri 1.537. L’onorevole di Fratelli d’Italia, amante degli animali, ha voluto far visita oggi ai due pastori e assicurarsi delle loro condizioni. Rizzetto al cospetto. 1.500 euri di medicine.