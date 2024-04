NetEducation Exxx…Polzive!!! Via al rinnovo del Cda della partecipata del comune di Udine rivoluzionata dall’instancabile presidente-factotum Luisa De Marco. Il PD imporrà Claudio Siciliotti. Assemblea il 23 aprile. Sarà garantita la quota all’opposizione?

Compenso del presidente Net 21mila euri/anno. Salvo imprevisti, l’adunanza dei soci della Net, la società che si occupa della raccolta rifiuti in quasi 60 comuni del Friuli, dovrebbe essere convocata per il 23 aprile. La maggioranza delle quote (68%) è nelle mani del comune di Udine e negli ambienti del Pd cittadino già spunta il nome del nuovo presidente che dovrà sostituire Luisa De Marco, colei che ha gestito, col ruolo di presidente e di direttore generale, tutta la fase più complicata della rivoluzionaria raccolta differenziata. Il nome proposto dai Dem è quello del professionista Claudio Siciliotti, 72 anni di Udine. Tuttavia per evitare che il capoluogo eserciti un ruolo di prevaricazione rispetto agli altri comuni, l’Autorità Anticorruzione ha disposto che sia l’organismo di controllo analogo a deliberare la nuova governance. Quindi l’adunanza dei soci proporrà i nomi del nuovo Cda e l’Assemblea confermerà le scelte. La maggior parte dei sindaci è in preallarme per via della composizione del nuovo organismo che, come da accordi faticosamente raggiunti, dovrà esprimere un’adeguata rappresentanza della periferia. Inoltre, nel nuovo Cda, dovranno trovare posto almeno due donne per la norma sulle quote rosa e garantito un posto ai sindaci della Bassa Friulana (ex Csr Consorzio Smaltimento Rifiuti). Infine la quota destinata all’opposizione. Sarà assicurata? o il centrosinistra monopolizzerà l’azienda?