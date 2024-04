FratelliMacelli Exxx…Polzive!!! A Lignano matura l’Europa dei veleni. Ciriani, ignorato dai vertici del partito, accolto da 2 gruppi distinti di BenitoRemix. Assente il coordinatore Candotto. Falzarano-Basso registi della serata.

A Lignano il partito di Giorgia Meloni è completamente disarticolato. Non c’è un segretario, un commissario o un referente. C’è solo Antonio Falzarano che si sta impegnando in una faticosa operazione di rinfrescatura degli iscritti. In occasione della turnée del candidato alle europee Alessandro Ciriani, l’imprenditore lignanese ha organizzato ben due incontri separati. Il primo alla “Farmacia pei sani” di Valeria Grillo (circa una 40ina i presenti), il secondo all’hotel Falcone. Da una parte Falzarano, seguito da Di Paola, Barberio, Basso, Marsico, Corrado e Grillo. Dall’altra (all’hotel), Falcone, Sapienza, Portello e Sette. Con molta sorpresa dei partecipanti ad ascoltare il programma di Ciriani si sono visti il leghista Codromaz; il sindaco di Lignano Laura Giorgi, il fratello Ennio, Stefano Trabalza e il vice La Placa. Nessun consigliere regionale del collegio di Udine, a parte Alessandro Basso ma è stato eletto a Pordenone, si è fatto vedere. Assente anche il coordinatore della provincia di Udine Gianni Candotto. Le vecchie ruggini fra Udine e Pordenone sono rimaste ancora incrostate sui telai. A margine dell’incontro Antonio Falzarano ha convocato un mini vertice per fare chiarezza sulle amministrative. In particolare sulle elezioni nel comune di Lestizza. Valeria Grillo ha pronta la lista e a breve scioglierà la riserva. Candidatura a sindaco col simbolo di Fratelli d’Italia. Barberio è al lavoro per perfezionare le sue liste a Fagagna e San Vito.