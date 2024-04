NostraSaluteDeiFriulani Exxx…Polzive!!! UilFp e Nursind dalla parte degli utenti e degli operatori sanitari: convocata una conferenza stampa oggi alle 10.30. Verranno diffusi i dati esclusivi dell’Osservatorio permanente sulla Sanità Fvg.

Un sindacato attento all’efficienza del servizio sanitario regionale Fvg. UilFp e Nursind, le stesse sigle che hanno preso la bidonata dell’accordo ponte sulle risorse aggiuntive, presentano oggi le novità sul servizio sanitario Fvg. I dati saranno elencati alle 10.30 in via Forni di Sopra a Udine di fronte all’ospedale. Quanti professionisti mancano in regione? Quanti ne perderemo nei prossimi anni? Fedriga pensa alla “Selecting Italy” sul modello Palmariva. In Veneto Zaia ha varato il “Piano anti liste d’attesa” stanziando 180 milioni di euri sull’accordo che interessa circa 30mila professionisti della regione. Infermieri, fisioterapisti, ostetrici, tecnici di radiologia e di laboratorio. Fra poche ore i dati esclusivi.