OnoreAlQuestore Exxx…Polzive!!! Il dirigente della pubblica sicurezza di Trieste, Pietro Ostuni, mena duro sulle cooperative di accoglienza: “Più attenzione con i minori stranieri”. Le negligenze a Udine: Don De Roja e Hanna House. Quanto incassano per mantenere i giovani esagitati?

Si è celebrato a Trieste l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Molto atteso, visti gli episodi di violenza che si stanno verificando in tutta la regione, l’intervento del Questore di Trieste Ostuni che ha lanciato una dura accusa alle cooperative che gestiscono gli stranieri: «Spesso i protagonisti delle risse sono minori stranieri non accompagnati o minori italiani e stranieri di seconda generazione, non sempre seguiti dalle loro famiglie. Ciò deve indurci a una riflessione: queste problematiche non possono essere risolte solo con interventi delle forze dell’ordine. Occorrono progettualità assistenziali: ritengo che sia necessaria molta più attenzione, in primis da parte delle cooperative che accolgono minori stranieri». Un richiamo formale che ha raggiunto Udine una città che è diventata teatro quotidiano di risse e disordini provocati da minori ospitati nelle strutture gestite dalla cooperativa Hanna House e della Fondazione Don De Roja. (costo pro capite pro die circa 110 euri). La Polizia di Frontiera di Trieste ha denunciato in stato di libertà 4.156 persone per ingresso illegale nel territorio dello Stato ed ha arrestato 155 persone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per altri reati collegati al traffico transfrontaliero.