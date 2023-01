SantinCinCin Exxx…Polzive!!! Il consigliere comunale di Lignano promette battaglia contro chi “oliava” il concessionario di Pineta. Nel mirino Fanotto e Marosa.

Dopo che il Consiglio di Stato ha dato ragione al ricorrente Alessandro Santin in merito al contenzioso legato a una gara sulla concessione di una zona demaniale presso la foce del Tagliamento, il consigliere comunale promette battaglia al prossimo consiglio. Santin sta completando i testi di due interrogazioni che ruotano attorno agli interessi di Giorgio Ardito, titolare della “Lignano Pineta Spa” e l’ex sindaco e vice sindaco di Lignano, Luca Fanotto e Alessandro Marosa. Secondo il leader della lista “Lignano Crescita e Sviluppo” i due amministratori, “per agevolare la Lignano Pineta Spa, avrebbero danneggiato l’immagine della città turistica sul caso di una concessione demaniale (il passo barca) e costretto il comune a sostenere costi e spese legali conseguenti a un comportamento illecito”. Santin vuol capire da che parte sta questa maggioranza; se il sindaco e la coalizione sono disposti ad appoggiare la sua richiesta di dimissioni di Fanotto e Marosa per comportamento illecito, e fare chiarezza sul ruolo di predominio che la “Lignano Pineta Spa” ha svolto in questi anni grazie a un’amministrazione “amica”. Il contenzioso era nato riguardo alla concessione di una zona demaniale alla foce del Tagliamento destinata a parco fluviale. La regione revocò la procedura di gara in cui l’unico concorrente di Giorgio Ardito era l’imprenditore Alessandro Santin. In realtà era stato il comune a presentare alla regione la domanda di concessone in favore della “LignanoPinetaSpa” del passo barca per i cicloturisti in transito da e per Bibione. Il Tar non aveva ritenuto di censurare la decisione, mentre il Consiglio di Stato, al quale si è rivolto Santin, ha recentemente ribaltato il primo grado. E’ prevalso l’interesse pubblico.

Su queste pagine la disinvoltura con cui la Lignano Pineta Spa si impadronisce dell’area balneare è stato più e più volte rimarcato. Non ultimo il caso dei parcheggi: Il comune di Lignano, attraverso la regione, ha concesso a Giorgio Ardito la gestione di circa 300 parcheggi auto nella zona del lungomare Kechler e piazza D’Olivo alla modica cifra di 120 euri cadauno a stagione più iva. Un affare spaventoso che il sindaco Laura Giorgi si guarda bene dal revocare. Perché la maggioranza di centrodestra si rifiuta di introitare un’entrata così importante? E’ ben vero che l’Amministrazione comunale potrebbe esercitare il potere di revoca della concessione alla luce di sopravvenute nuove valutazioni dell’interesse pubblico (vedi sentenza Consiglio di Stato). Anche su questo punto Santin aveva interrogato la giunta comunale: “A Lignano vige una sorta di sistema feudale ormai solidificato che va avanti da anni e che vede un privato impadronirsi di spazi pubblici solo per una prassi sostanziale cui nessun amministratore ha chiesto chiarimenti. E’ una questione curiosa – prosegue Santin – ci sono degli spazi e dei parcheggi a pagamento che rientrano all’interno di concessioni a privati. Assurdo”.

Sempre Santin, durante il consiglio comunale del novembre scorso, aveva sollevato la questione dell’ormeggio temporaneo: Qualunque marina deve concedere posti barca in transito o un ormeggio per questioni di sicurezza. A Lignano la norma è disattesa e i posti e gli ormeggi destinati alla sicurezza sono affittati per tutta la stagione estiva. “Ciò – conferma Santin – costituisce un lucro indebito per i concessionari. Anzi, alcuni spazi di transito sono utilizzati da navi trasformate in hotel o ristoranti, come a Marina Uno. Perché nessuno controlla?”. Infine la discarica abusiva scoperta dai birbanti di leopost che era stata ricavata a pochi metri da uno degli ingressi principali di Pineta. L’accesso è libero e al suo interno, oltre a ferraglia, mattoni, piastrelle, ferrivecchi e tubi di plastica, sono apparsi anche degli elettrodomestici. Come si vede dall’immagine scattata l’estate scorsa, si tratta di lavastoviglie abbandonate, un lavabo, pezzi di ceramica e resti di oggetti sanitari. Materiale pericolosamente abbandonato e incustodito a un metro dall’ingresso spiaggia, lungomare Kechler. Non c’è nessun cartello che indichi l’autorizzazione comunale per l’utilizzo dell’area da parte del concessionario. Chi è il titolare della concessione? quali relazioni comunali proteggono e consentono alla società privata di trasformare l’area di Pineta in una letamaio fronte spiaggia?. Santin interroga. L’equilibrista Ardito troverà coperture anche con questa maggioranza.