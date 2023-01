ByeByeBlack&White Exxx…Polzive!!! La famiglia Pozzo smentisce Tuttosport e le voci di cessione del club. La controreplica del quotidiano sportivo: “Ci vediamo a luglio”.

Replica (vedi sotto) e controreplica sul caso Udinese Calcio.

Stefano Salandin, autore dell’articolo di Tuttosport, risponde alla società dei Pozzo:”Prendiamo atto della smentita dell’Udinese, ovviamente nel loro diritto, ma altrettanto ovviamente non è vero che la notizia sia priva di fondamento, soprattutto dopo le opportune verifiche. Tanto è vero che nell’articolo in questione abbiamo lasciato in sospeso aspetti che sono in divenire perché ancora oggetto di trattative. Per il resto, appunto, prendiamo atto e ci aggiorniamo a luglio”.

Questa la smentita da parte della famiglia Pozzo alla notizia lanciata dal quotidiano “Tuttosport” in merito alla cessione del club bianconero a un fondo americano. Su Twitter il chiarimento della società è categorico: “Notizia priva di fondamento”. Secondo la stampa specializzata, sono confermate le voci di nuovi ingressi societari ma con acquisto di quote di minoranza rispetto all’intero pacchetto azionario. Per esempio, il Watford finirebbe nel “portafoglio” di “890 Fifth Avenue Partners” con una quota di minoranza pari al 10 per cento. Per l’Udinese calcio si profilerebbe una joint venture sul modello dell’Atalanta. C’è l’accordo, invece, sulla cordata per rilevare il Sabadell, terzo club di Barcellona in ordine di importanza che sarà rilevato in toto dal fondo americano e gestito sportivamente da Gino Pozzo attraverso un suo uomo di fiducia.