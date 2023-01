ByeByeBlack&White Exxx…Polzive!!! Dopo 37 anni di successi la famiglia Pozzo cede a un fondo americano l’Udinese Calcio. Investimento da 200milioni. I tifosi: era nell’aria.

La notizia è riportata oggi da Tutttosport in prima pagina con rimando a caratteri cubitali a pagina 21. Secondo il quotidiano sportivo, “le indiscrezioni intorno a una trattativa circolavano da tempo, adesso siamo alle notizie molto concrete: L’Udinese – scrive Tuttosport – è stata venduta a un fondo americano e al primo luglio vi sarà il passaggio di consegne. L’Udinese Calcio – scrivono – fa gola perché è uno dei pochi club italiani a disporre di uno stadio (in convenzione novantanovennale con il comune, giunta Honsell) di proprietà. Gli acquirenti appartengono alla variegata galassia dei fondi d’investimento USA. In questo caso si tratta di un tandem: “890 Fifth Avenue Partners Llc”, gruppo finanziario newyorchese specializzato in media e sport con “Gruop Nine Acquisition Corp.”. Il fondo ha messo sul piatto un investimento di 200milioni di euri e comprenderebbe anche la squadra del Watford. Secondo Tuttosport, quella che riguarda l’Udinese non è l’unica novità in arrivo dagli States. Da giorni hanno preso quota anche le voci di cessione della Roma da parte del fondo Friedkin. In Seria A potrebbero così salire a 8 le società in mani straniere: Bologna, Fiorentina, Inter, Milan, Roma, Spezia, Udinese e Atalanta.