PoloLiberale Exxx…Polzive!!! Il Trio è già diviso. Zalukar e Nicoli con Calenda. Zanon in mezzo al guado. L’Udc mette il cappello a Lirutti. Fine mese rinnovo sezione Lega di Codroipo.

Carlo Calenda ha reso noto di aver accolto l’adesione tra le fila di Azione di Giuseppe Nicoli e Walter Zalukar nel corso di un incontro avvenuto a Roma la settimana scorsa (qui in foto con Rosato). I due consiglieri regionali, ambedue ex Forza Italia, hanno ricordato che “il programma politico di Azione presenta grandi affinità con quello del nostro gruppo consiliare”. Non dev’essere dello stesso parere il consigliere Emanuele Zanon, anche lui del Polo Liberale che non è sceso in capitale per formalizzare il passaggio con Calenda. Vien da pensare che il programma politico di “Azione” non sia in linea con quello di Zanon. Oppure si tratta solo di una distribuzione di consiglieri: alcuni con Calenda, altri con Renzi (Zanon). Una cosa è certa, anche se divisi fra Azione e Italia Viva, i tre saranno sicuramente in lista per le regionali della prossima primavera col frullatore Terzo Polo. Intanto, sul tema regionali, scoppiano le “paternalità” sugli aspiranti. E’ il caso dell’ex sindaco di Tavagnacco Lirutti, candidato con la “Lista Fedriga”, che in molti lo davano molto vicino a Riccardi ma che invece risulterebbe risucchiato sotto le ali del segretario regionale dell’Udc, Angelo Compagnon. L’ex primo cittadino di Tavagnacco è una testa di serie della lista para-civica e impadronirsi del candidato, nel caso di un buon risultato, significa incassare ottime credenziali ai tavoli del centrodestra. Proseguono intanto, malgrado la piena attività della campagna elettorale, gli ultimi preparativi per i congressi di sezione della Lega. Confermate le date del provinciale al 18 febbraio e di quello della sezione di Udine al 28 gennaio, è stata stabilita anche la data del congresso della sezione di Codroipo, una delle più vaste della regione: Varmo, Bertiolo, Sedegliano, Camino al Tagliamento. Il delegato attuale Bozzini, dopo anni di impegno, non ha nessuna intenzione di ricandidarsi, fra i possibili candidati si fanno i nomi degli unici consiglieri comunali eletti a Codroipo: Antonio Zoratti (che si candiderà alle regionali con la Lega) e Giacomo Mizzau. La sezione di Fagagna, che comprende i comuni di Martignacco e San Vito, si è riunita giovedì scorso. E’ stato eletto all’unanimità il consigliere comunale Alex Cecone.