PorcelliFriulani Exxx..Polzive!!! Condannati i due cinesi che gestivano un lupanare a Cervignano (Ud); il paradiso al decimo piano dei malatidifiga della bassa. Le sugose testimonianze…

Il giudice del Tribunale di Udine, Daniele Faleschini, ha condannato due cittadini cinesi per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Si tratta della 54enne Min Fang condannata a 2 anni e 6 mesi di reclusione e Delai Liu a due anni di reclusione, pena sospesa. Il lupanare era stato ricavato al decimo piano di un appartamento in un palazzo nel pieno centro di Cervignano, di fronte al municipio. Il 13 settembre scorso, su queste pagine, venivano riportate le deposizioni di alcuni testi che riferivano al pm le modalità in cui si svolgeva l’attività porcella. Le persone, di età compresa fra i 45 e 55 anni avevano risposto con molta disinvoltura alle domande del Pubblico Ministero (donna). Tutti i convocati risultavano residenti a Fiumicello, Cervignano, Terzo, Aquileia, Ruda e altre località della zona.

Domanda del PM: Com’è venuto a conoscenza dell’appartamento? “Attraverso un sito”. Che tipo di prestazione veniva eseguita? “Un pò di tutto, non c’era un catalogo”. Ma concordavate prima? “No, si telefonava, rispondeva una certa Angela e ci si accordava per l’appuntamento. Ad aprire la porta era la donna che rispondeva al telefono e, sempre lei, accompagnava i clienti in una camera da letto dove c’era un’altra ragazza. In quel momento si prendevano gli accordi per il tipo di prestazione” (fuori sacco un teste ha specificato che la puledra non si faceva molte fisime, era disponibile a qualsiasi tipo di prestazione e/o posizione, di lato, di sopra, di sotto, da dietro e l’immancabile fellatio). A chi davate i soldi? “A questa ragazza che però non li intascava ma li portava in un’altra stanza”. C’erano uomini? “No mai visti”. Quante volte è stato? “Sei sette volte…mi pare”.

Secondo il capo d’imputazione, i due cinesi si occupavano del pagamento degli affitti e delle bollette, degli annunci su Internet, del materiale necessario, oltre a gestire i clienti. In compenso riscuotevano circa metà degli incassi quotidiani.Per quella vicenda erano finiti nei guai anche i padroni di casa, un lignanese di 43 anni, legale rappresentante di una società di Nova Gorica proprietaria dell’immobile di Cervignano, e un udinese di 52 anni, comproprietario. I due furono condannati, sempre per sfruttamento della prostituzione, a un anno e 4 mesi e a un anno di reclusione dal gup di Udine, che confiscò l’appartamento.