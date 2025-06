SansònSulBalòn Exxx…Polzive!!! In Asugi vince chi sa danzare meglio. Rimodulato l’incarico di Sara Sanson responsabile comunicazione di Asugi. Ora fa parte della Struttura Semplice Dipartimentale. Dovrà occuparsi della caterva di impiegati all’URP. In quanti sono in ufficio?

Quali sono le mansioni della responsabile (in duplex, visto che deve occuparsi anche della struttura dell’URP, nel cui ufficio sono impiegate circa 20 persone (!!!) riguardo l’ufficio stampa? Dal 2023 la “danzatrice” in tutù (vedi foto) deve “assicurare le relazioni interne ed esterne all’Azienda, nell’ambito dell’indirizzo strategico delineato dalla Direzione Generale, attraverso la gestione ed il coordinamento della comunicazione aziendale (comprendente la comunicazione digitale ed i mezzi di comunicazione interna), del coordinamento del piano regionale della comunicazione salute/sanità. Va detto che la responsabile ufficio stampa (S.S.) non è inquadrata come giornalista ma come dirigente delle professioni sanitarie. Un credito assunto probabilmente negli anni trascorsi in via Farneto sede dell’USL N°1, dal 1988 al 1982. Sara-“danzatrice”-Sansòn è un’ un’eclettica e lavora in “duplex”: deve occuparsi dell’ufficio stampa e comunicazione e dirigente di struttura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Asugi. A fare cosa? Miracoli al Cattinara. Due ruoli che richiedono l’impegno profondo della Sanson (vedi foto) poiché a Trieste, caso unico in Italia, la struttura dell’URP di Asugi è composta da ben 20 persone fra amministrativi e infermieri (molti inidonei e pagati a mesate intere). A quali fatiche è votato l’esercito di una ventina di persone occupato a tenere in piedi l’Ufficio Relazioni con il Pubblico? Qual’è la loro attività nella comoda culla triestina? Vien da pensare alle favorevoli condizioni di Trieste se confrontate con le altre strutture dove non sono impiegate più di 5 persone. In Asugi invece ne trovi ben 20 all’Urp e non bastano. Per fare cosa? E sono tutte sotto il diretto controllo di Sara Sanson danzatrice-giornalista, impiegata come “comunicatrice” nell’Azienda ma inquadrata come dirigente delle professioni sanitarie. Gli orrori e i busi di Asugi.