FedrigaSullaRiva Exxx…Polzive!!! Il day after sul Terzo Mandato. Salvini azzoppa in un colpo solo Zaia e Fedriga. A chi spetta la candidatura a governatore in Veneto? I BenitoRemix pronti al gran salto: “Siamo in grado di esprimere un’ottima candidatura”. Riflessi in Friuli.

Matteo Salvini in questa vicenda ha dimostrato di essere un politico diabolicamente molto navigato. Infatti, l’ultima mossa di depositare nel terreno minato del Senato l’emendamento per il terzo giro di boa dei governatori contando in una sorta di miracolo finale che avrebbe potuto risolvere con un colpo di bacchetta magica tutti i problemi del Capitano, non si addice a chi guida un partito come il Carroccio da più di un decennio. Una cosa è certa: da oggi i più temibili rivali interni del Capitano, ovvero Luca Zaia e Massimiliano Fedriga sono politicamente azzoppati non per mano sua, ma dei suoi sodali Meloni e Tajani. Adesso si riapre un’altra partita: a chi spetta il candidato governatore del Veneto? in Fratelli d’Italia non hanno dubbi: “Vista la nostra classe dirigente, siamo in grado di esprimere un’ottima candidatura”. Ma in Lega replicano: “Il rammarico di oggi (la bocciatura in commissione) si trasformerà in una battaglia in difesa del territorio, la linea del Piave non la abbandoneremo mai”. Chissà se la linea del Piave comprende anche il Friuli? Con Fedriga in attesa di pareri della Consulta e azzoppato dal voto in commissione la Lega non cederà in allegria la candidatura in regione. La rosa di candidati, oltre a Fedriga è molto vasta. Con buona pace di Fratelli d’Italia.