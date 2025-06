FedrigaSullaRiga Exxx…Polzive!!! Fermi Tutti: Sulla bocciatura del “TerzoMandato”, Carbone fa partire un siluro atomico alla Lega-Motosega: Il presidente friulano si è fatto intortare da Salvini. “Ha presentato l’emendamento in Commissione per farselo bocciare”.

Resta ancora frizzantina l’aria nel governo e in maggioranza. E da domani lo sarà ancora di più. A raggelare l’ambiente ci pensa l’avvocato triestino Gianfranco Carbone, politico di lungo corso e dalle riflessioni molto puntuali e competenti. A proposito della bocciatura del terzo mandato, Carbone sviluppa una sua versione molto pertinente. Addirittura che Salvini avrebbe presentato l’emendamento in Commissione per farselo bocciare e fregare Fedriga“. «Leggo i commenti di tanti sulla defenestrazione di Torbianelli. Francesco Russo la attribuisce alla debolezza di Fedriga (che proprio oggi ha dovuto subire la presa in giro di Salvini che propone il terzo mandato per farselo bocciare e fregarlo). Però mi domando: è stato revocato a una settimana dalla nomina dal neo commissario». E così in Parlamento si consuma l’epilogo dell’estenuante affaire del terzo mandato, cioè la possibilità per i presidenti di Regione di ricandidarsi dopo due consiliature, opportunità che oggi la legge impedisce. L’emendamento leghista non passa in Senato: “Stop amaro”, dicono dalla Lega, già scontenta per le spese militari. Che però resta la forza politica che ha elaborato il piano per impallinare Fedriga.