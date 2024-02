SanRemo2024 Exxx..Polzive!!! Finalmente una donna. La puledrissima Angelina Mango, ventidue anni, vince il Festival. Al secondo posto Geolier, terza Annalisa. Premio critica a Loredana Berté. Miglior testo “Mariposa” di Fiorella Mannoia. Miglior composizione “La noia”

Angelina Mango vince il Festival dei record con il brano “La noia”. Erano 10 anni che una donna non vinceva il Festival di SanRemo (Arisa nel 2014). La cantante originaria di Lagonegro in provincia di Potenza, aveva impressionato il pubblico con la disavventura accadutale sul palco ieri sera quando era inciampata sul suo vestito senza interrompere il brano. Al secondo posto Geoliere, con “l p’ me, tu p’ te”. Terza Annalisa, con “Sinceramente”; poi Ghali e Irama. Premio della critica assegnato a Loredana Bertè con il “Pazza”. Premio miglior testo Fiorella Mannoia con Mariposa. Miglior composizione musicale Angelina Mango “La Noia”.