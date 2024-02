SanitàFvg Exxx…Polzive!!! UilFp e Nursind incalzano i vertici regionali sulle Risorse Aggiuntive: venerdì 16 Febbraio incontro con Fedriga e Riccardi. L’assemblea di Monfalcone dà mandato ai segretari di proclamare lo stato dii agitazione.

L’affollatissima assemblea degli iscritti alla UilFp e Nursind che si é svolta oggi all’auditorium dell’ospedale di Monfalcone, ha dato mandato ai segretari Bressan e Petruz di proclamare lo stato di agitazione. Il tema é quello delle risorse aggiuntive che, secondo le linee guida delle rispettive aziende, sono penalizzanti e inique soprattutto per quella giuliano isontina. In questo caso, si e’ passati dai 4 milioni e 700 Mila euri degli anni scorsi, al milione e 70 Mila di quest’anno. Il presidente Fedriga ha convocato i vertici delle due sigle sindacali venerdì 16 febbraio per discutere e trovare una soluzione positiva rispetto ai riparti delle risorse aggiuntive assegnati quest’anno. All’incontro parteciperà anche l’assessore Riccardi. “Confidiamo nel buon senso del presidente e dell’assessore per risolvere questa sbilanciatura economica inserita nelle linee guida delle risorse aggiuntive – hanno rilevato in assemblea Bressan e Petruz – la situazione é molto grave”. Se l’incontro non porterà nulla di positivo inizierà lo stato di agitazione che potrebbe sfociare in uno sciopero che coinvolgerà tutte le sigle sindacali. A dire il vero, l’allarme della criticità determinata dalle Rar serpeggia fra le corsie dell’ospedale. I termini sarebbero questi: Una ventina di infermieri pronti a lasciare l’azienda pubblica