CalcioRocco Exxx…Polzive!!! Pantalone friulano paga la rizollatura dello stadio dove gioca la triestina. L’operazione costa 1 milione e 400mila euri. Zolle trasportate con i camion frigo. S’incasina l’incastro concerti e partite di Play Off. Stasera consiglio straordinario convocato dall’opposizione.

E’ stato convocato per stasera, ore 18, un consiglio comunale straordinario per affrontare la “Questione Stadio Rocco” di Trieste. I consiglieri di opposizione chiedono di fare chiarezza sull’eventuale calendario della Triestina Calcio destinata, forse, ai play off. Chiedono di visionare i documenti relativi ai 2 concerti in programma ai primi di giugno (Ultimo e Max Pezzali) e come verrà organizzata la rizollatura dello stadio. All’albo pretorio sono stati pubblicati tutti i dettagli dell’operazioe il cui costo è di 1 milione e 400mila euri. Obiettivo è quello di ripristinare la condizione della superficie di gioco allo status quo ante della stagione concertistica ospitata nell’estate 2024. I particolari dei lavori sono da antologia: “La raccolta delle zolle in vivaio, in caso di temperature atmosferiche superiori ai 25°C, dovrà avvenire solo nelle ore post crepuscolari e notturne ed in tal caso il trasporto dal vivaio allo stadio avverrà con automezzi refrigerati. Le zolle dovranno rimanere sui camion frigo laddove non subito posate. La posa allo stadio in caso di temperature atmosferiche superiori ai 25°C avverrà solo in orario notturno, con limite mattutino delle ore 8 in caso di assolazione del sito di loro posa. I lavori allo stadio Rocco incominceranno a inizio marzo e dureranno due mesi. E’ previsto un cantiere da allestire per i post concerti di 20 giorni per rimettere a posto il terreno di gioco. In pratica: 60 giorni per il rifacimento del manto erboso dello stadio Rocco, costo 1 milione di euri; 20 giorni di cantiere post concerti per rimediare agli eventuali danni che potrà subire il terreno di gioco dopo le esibizioni estive di Ultimo e Max Pezzali, 400mila euri. Sono questi gli elementi inseriti nella manifestazione d’interesse pubblicata sul sito della Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia e del comune che hanno in oggetto il rifacimento del terreno di gioco dello stadio Rocco. Un’operazione che ha coinvolto la Regione, il Comune e la FIGC; la prima ha finanziato con 1 milione 400 mila euro l’intera procedura, il Comune ha dato l’ok all’intervento, essendo proprietaria dell’impianto, dopo aver approvato il progetto della FIGC regionale. Scadenza dei termini per partecipare al bando il 10 febbraio. Il 25 sarà comunicato il vincitore di questa procedura che vedrà partire il cantiere ai primi di marzo.