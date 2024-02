NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! La zona industriale di San Giorgio trasformata in una discarica. Nell’area di proprietà del Cosef scoperto un deposito di rifiuti. Il comune ordina la rimozione: Cosef e Bonifica Friulana si oppongono.

Il comune vorrebbe liberarsi dei rifiuti, i due Consorzi si oppongono. La Regione aveva conferito al Consorzio Bonifica nel lontano 2021 l’incarico di realizzare un intervento di bonifica dei suoli contaminati e urbanizzazione dell’area dove un anno fa sono stati trovate le scovazze.

Il comune di San Giorgio di Nogaro non ci sta a far passare che sul proprio territorio vi siano aree trasformate abusivamente in discariche. Circa un anno fa un dipendente del Consorzio Bonifica ha scoperto che nell’area dell’idrovora Planais accanto all’ex Eurofer, il lucchetto della recinzione era tagliato e all’interno del perimetro rinveniva un cumulo di rifiuti abbandonati. Da quanto tempo erano li? chi non ha vigilato? Della presenza dei rifiuti è stato subito informato il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli che è il titolare del terreno. Successivamente (aprile 2023) il Consorzio Sviluppo e il Consorzio Bonifica hanno formalizzato denuncia del fatto alla stazione dei Carabinieri di San Giorgio di Nogaro. Ai primi di ottobre, il sindaco di San Giorgio di Nogaro ha emesso una “ordinanza sindacale per intervento di rimozione e di smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell’area “Ex Eurfer”. Il 22 dicembre scorso il Consorzio di Sviluppo economico ha notificato al Consorzio Bonifica il ricorso al Tar di Trieste contro del sindaco del comune di San Giorgio di Nogaro. Per addivenire a ulteriori chiarimenti e per presentare le opportune specificazioni al comune di San Giorgio di Nogaro e al Tar di Trieste, il Consorzio Bonifica Friulana ha dato incarico allo studio legale Ponti (4.300 euri più spese accessorie e iva) di procedere con le osservazioni.