MartinaDanzerina Exxx…Polzive!!! Il Tribunale di Udine custode della libertà di espressione e di stampa. Assolto leopost per il caso “La notte dei lettori”. L’organizzatrice Delpiccolo aveva chiamato come teste Angelo Floramo, premio Nonino 2024; l’ex assessore para liberale e Forza Tragico Cigolot; un assessore da Pasian di Prato, Montoneri, e il giornalista-mediatore Medeossi.

Si è concluso stamattina in Tribunale a Udine il processo per diffamazione aggravata contro Gianfranco Leonarduzzi, direttore della testata giornalistica leopost. Il giudice Faleschini ha pronunciato la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Il PM aveva chiesto la condanna a una multa di 1.500 euri. Leonarduzzi era difeso dall’eccellente avvocato Rossana De Agostini. La denuncia era stata presentata in Procura da Martina Delpiccolo, difesa dall’avvocato Alfonso D’Angelo, consigliera del cda della Fondazione Teatro Giovanni da Udine, relativamente a un brano apparso su queste pagine che la signora ha ritenuto diffamatorio della sua onorabilità e che le avrebbe pregiudicato la carriera artistica. L’argomento era l’organizzazione de “La notte dei lettori” del 2022 che l’ex assessore Cigolot aveva affidato all’animatrice di Cervignano grazie all’intermediazione del giornalista Paolo Medeossi (testimonianza riferita in aula dall’ex liberale di Forza Italia, ora forcaiolo). A sostenere le ragioni dell’impianto accusatorio, la scrittrice (ha pubblicato un libello per la Kappa Vu) ha chiamato a testimoniare un lunga teoria di amici che non sono riusciti a convincere il giudice sul presunto contenuto diffamatorio nella pagina contestata. Nell’aula B del tribunale di Udine, in questi mesi sono transitati: l’ex esponente della giunta Fontanini, Cigolot, un assessore del comune di Pasian di Prato, tal Paolo Montoneri (50 voti); il giornalista-mediatore Paolo Medeossi; la posizione organizzativa del comune di Udine, Cristina Marsili e il premio Nonino 2024 Angelo Floramo. Per leopost ha testimoniato il competente architetto Michele Tomaselli. Ma la vera sorpresa, in negativo, di questo processo è stata la deposizione di Angelo Floramo. Chi scrive non ha avuto dubbi a difenderlo quando, a causa di un suo articolo contro l’acciaieria di San Giorgio di Nogaro, venne censurato dall’editore de “Il Friuli”. Leopost pubblicò il suo pezzo per dare voce alle sue idee e per difendere la libertà di espressione e di pensiero. Oggi, il premio Nonino 2024, testimone contro Leonarduzzi, gli si è rivoltato contro. Ha esposto ragioni affettive, amicali di stima per la signora ritenendola in grado di organizzare questi eventi cui il terzomondista sandanielese viene puntualmente invitato. Uno scambio di cortesie allucinante che ha messo in evidenza il sottile confine fra il merito e la sviolinatura. Ma c’è ancora un’altra appendice giudiziaria della vicenda. Oltre alla Delpiccolo, anche il giornalista Paolo Medeossi (mediatore per conto della signora di Cervignano, secondo Cigolot), si è sentito diffamato da leopost e perciò il Tribunale ha fissato la prima udienza il 27 febbraio alle ore 9,30.