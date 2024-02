FurtoFirstClass Exxx…Polzive!!! Si tinge di giallo-rosa il furto di borse, abiti, calzature di lusso per un valore di oltre 200mila euri compiuto venerdì scorso a Buttrio (Ud). Chi è la proprietaria?

I giornalisti di cronaca hanno classificato subito come “anomalo” il furto messo a segno lo scorso fine settimana in un garage usato come “armadio” in via Nazionale, a Buttrio. La piccola rimessa era stata convertita in deposito di capi di abbigliamento, scarpe, borse, abiti, oggettistica ed accessori di marche di alto livello. Soprattutto firme come Luis Vuitton ed Hermés cui la proprietaria è molto attratta. Chi era al corrente che nel piccolo hangar trasformato in armadio si conservava il meglio della haute couture mondiale? A chi appartiene lo stock il cui valore è stato stimato in oltre 200mila euri? Da sabato scorso nel salottino fru fru udinese non si parla d’altro. Qualcuno azzarda anche il nome della proprietaria, un pò per stizza o perfido godimento. Per la cronaca i malviventi, per accedere al deposito, hanno utilizzato un piede di porco con il quale hanno scardinato porte e la serranda basculante del garage per poi arraffare il contenuto del locale e trasportarlo in dei sacchi neri. Rilievi scientifici dei Carabinieri della Stazione di Percoto. Sono state ritrovate tracce ritenute interessanti per fini investigativi. Previsto anche un ulteriore sopralluogo. In attesa del nome della sfortunata proprietaria nata nella destra Tagliamento.