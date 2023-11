SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Tempo scaduto nell’area isontina: UilFpl e Nursind verso lo sciopero del personale sanitario. Rapporto medici infermieri e risorse sbilanciato su Trieste: 8 milioni di euri per il 118. A Monfalcone e Gorizia mancano 65 infermieri. Fedriga in sopralluogo a Porto Vecchio: investimento di oltre 100milioni per i nuovi uffici della regione.

Dopo gli 8 milioni di euri che la regione ha destinato per la centrale del 118 di Trieste, i 500 mila euri aggiuntivi che Asugi ha versato all‘ospedalità privata nel settore oculistica, spunta l’investimento di 104 milioni per i nuovi uffici in Porto Vecchio. Un torrente di danaro impressionante che testimonia quanto assetata sia la sanguisuga imperiale. Per converso, in campo sanitario, l’area isontina è alla canna del gas. E per questo motivo UilFpl e Nursind hanno deciso di proclamare lo sciopero del personale medico su tutta la regione. Intanto, Venerdì 3 novembre alle ore 16, la delegazione delle due sigle sindacali, in stato di agitazione dal 6 ottobre, incontreranno il prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi per discutere il tentativo obbligatorio di conciliazione con l’Azienda sanitaria giuliano isontina. Va rilevato che dalla manifestazione di protesta del personale medico della settimana scorsa davanti all’ospedale San Polo di Monfalcone ad oggi, nulla è cambiato. Le promesse sono rimaste promesse, le chiacchiere sono rimaste tali e la situazione sta precipitando: si va allo sciopero in ragione della discriminazione territoriale che mostra una sanità in buona salute solo nell’area giuliana, grazie al 30% del personale infermieristico medico in più rispetto all’area di Gorizia. Lo sciopero è inevitabile. Le due sigle sindacali lamentano di non aver ricevuto alcuna risposta dalla regione riguardo alla richiesta di definizione di un piano straordinario di assunzioni per andare a colmare la grave carenza di organico in cui versa l’area dell’Isonzo. Anzi, al di qua del Timavo sono sempre più evidenti i segnali d’insofferenza verso una riforma sanitaria che sta mostrando tutti i suoi limiti. Dopo tre anni di rodaggio forzato si è giunti alla conclusione che i presidi sanitari di Gorizia e Monfalcone non possono convivere con l’area di Trieste. E le altre aziende non possono continuare a compromettere i servizi agli utenti per i capricci del nostalgici dell’Impero. Azienda unica=Pari dignità nel senso che, come dice Cisint “non andremo col piattino in mano a chiedere ciò che ci spetta”.