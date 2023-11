BalloweenFriulano Exxx…Polzive!!! Una birreria trasformata in discoteca. Circa 300 persone in delirio al “Bire” di Udine per la festa satanica di streghe e mostri. L’opposizione contesta: Come hanno fatto ad avere le autorizzazioni in tempi così rapidi? Video.

Alla fine della fiera, la festa pagana che ha sopraffatto le tradizioni cristiane del primo novembre in Fruli, è stata celebrata ieri sera al “Bire” di Udine. Il locale, trasformato in una sala da ballo, ha ospitato circa 300 arrapati (secondo un testimone) fra maschi e puledre imitatori di Michael Jackson e i suoi mostri. La Festa di Halloween del “facciamo come cazzo ci pare” dove le regole vengono polverizzate in nome del satanismo dilagante che ha relativizzato anche la burocrazia. E questa sarebbe una notizia favolosa da accogliere con favore, non fosse per il fatto che i professionisti del divertimento sono rimasti storditi dalla tempestività con cui il Comune di Udine ha concesso le autorizzazioni per consentire a una birroteca di trasformarsi in una sala da ballo con dee jay. Esercenti e professionisti delle balere sono rimasti increduli dalla rapidità con cui gli uffici hanno rilasciato le autorizzazioni necessarie, quando, generalmente, sono richieste settimane anticipo per le autorizzazioni prima di un evento. Considerando che i documenti al Bire sono stati rilasciati solo poche ore prima dell’evento, si può ritenere che il caso di Udine possa creare un precedente clamoroso fra i professionisti del divertimento o fra semplici esercenti che volessero organizzare una festicciola con ballo e consolle. Potenza del satanismo a Nordest. Vista politicamente, la vicenda ha creato grande disappunto tra le fila dell’opposizione poiché una parte di Fratelli d’Italia (Vidoni e Govetto) ha sostenuto il vice sindaco Venanzi in tutta l’operazione di “salvataggio” della festa satanica a Udine.