BalloweenFvg Exxx…Polzive!!! La festa satanica devasta il centrodestra friulano. A Udine consiglieri comunali randellano Fratelli d’Italia per il caso “Bire”. Pittioni: Facciamo un favore agli islamici. Zanolla interroga: Quali controlli sono stati eseguiti?

La festa della zucca diventa, oltre che un caso di “corsie preferenziali” riservate a un locale rispetto ad altri, un caso politico. Tutto interno al centrodestra udinese e che vede Fratelli d’Italia, con i consiglieri Govetto e Vidoni, finire nel mirino degli alleati. Il consigliere Govetto, dopo che ai ragazzi, per ovvi motivi di sicurezza, non era stata rilasciata l’autorizzazione ad organizzare la serata in una villa di Trivignano udinese, ha bussato alla porta del vice sindaco Venanzi supplicandolo di trovare una soluzione, fuori tempo massimo, a Udine. Nell’impresa, a Venenzi e Govetto, si è unito anche il capogruppo dei Benito Remix, Luca Vidoni. Con una rapidità sospetta, gli uffici comunali sono riusciti poche ore prima dell’eventoi del 31 ottobre a far avere tutte le autorizzazioni affinché un locale di Udine (il Bire), ospitasse la festa. Il collega di partito, Antonio Pittioni, fortemente contrario ai simboli che vanno contro la nostra religione, prende le distanze e ricorda i fatti di Monfalcone della settimana scorsa: Queste feste indeboliscono i cardini della nostra cultura che è quella cattolica cristiana. Facciamo un grande favore agli islamici. Il consigliere riporta un passo del Vangelo: “Il mio Dio è il signore della vita, non della morte”. Dal canto suo, il consigliere della Civica Fedriga Presidente Michele Zanolla, annuncia che presenterà un’interrogazione in consiglio per far chiarezza sulla vicenda. Nel frattempo tuona:

«Ho seguito attentamente il caso della Festa di Halloween, realizzata grazie all’autorizzazione da parte dell’attuale amministrazione comunale, con una velocità incredibile mai vista su altre richieste da parte di chi ha una attività a Udine e vuole organizzare eventi simili ( la dirigente del Comune, Saltarini, è famosa per essere una molto severa e precisa nell’applicazione delle regole ). Regole ben precise, massimo 199 persone, musica fino alle 24.00, niente dj. Dai video e dalle testimonianze che mi arrivano si parla di almeno 450 biglietti venduti. Mentre il Vice Sindaco, e in parte due consiglieri comunali di opposizione, si prendono il merito, di essere riusciti a salvare la festa degli studenti, io sono invece curioso nel capire certi meccanismi, certe dinamiche. La mia unica domanda è cosa ne pensa la Questura? Alla fine sono andati a controllare come da loro promesso? Quindi? Si può sapere come è andata? Possiamo stare tranquilli che le regole sono uguali per tutti? Attendo risposte, non come Consigliere Comunale, ma come semplice cittadino, simpatizzante delle partite iva».