CinCinCisint Exxx…Polzive!!! La faraona di Monfalcone meglio di Salvini: Ospite fissa a “Fuori dal Coro” lancia l’allarme contro l’espansione islamica. Ma non era lei che ha voluto candidare un integralista islamico alle comunali?

A cosa punta Anna Cisint? la travolgente sindaca di Monfalcone, da alcune puntate, è ospite fissa della trasmissione di Mario Giordano su Rete4 “Fuori dal Coro”. Tema che seduce gli ascoltatori e pure il conduttore che, quando espone la sua esperienza da sindaco, va in estasi. Giordano la presenta così: A Monfalcone c’è un sindaco molto coraggioso che da anni denuncia i rischi dell’islamizzazione in città e in tutta Italia. Dice la sindaca: «Qualche tempo fa un’imam mi aveva detto: “noi non siamo interessati all’integrazione, perchè vi sostituiremo”. Da allora è iniziato il processo di islamizzazione integralista che nella nostra città è stato ben avviato e oggi purtroppo ha raggiunto livelli altissimi. Quello che è successo la scorsa settimana dietro il duomo in sfregio alla nostra cultura dove 100-150 persone hanno gridato Allah Akbar e hanno gridato: “A morte Israele”, dimostra qual’è il loro vero volto e il loro pensiero. Erano anche giovani – ricorda Cisinit – Ci viene in mente che frequentano finti centri culturali dove gli Imam parlano in arabo. E che cosa dicono? Forse incitano all’odio? E le donne? sono trattate come schiave e costrette al velo integrale…Noi non possiamo accettare che la nostra civiltà; che la nostra cultura venga sostituita senza combattere. Io – conclude la sindaca – lo faccio». In casa Lega sono in molti ad intravedere in queste assidue presenze “nazionali” della Cisint un progetto molto interessante di mini rivoluzione. Quali sono gli obiettivi, legittimi, dell’ortodossismia sindaca leghista? Non certo le europee cui c’è già una candidata donna ed è l’uscente Lizzi; e allora? la regione? potrebbe essere se Fratelli d’Italia dovesse guidare il Veneto; oppure, sussurra un anonimo: un ruolo di vertice nel partito? In via Bellerio assicurano che bisogna attendere ancora qualche settimana, poi si saprà qualcosa di più. Intanto a Monfalcone molti non hanno dimenticato la vicenda di Jahangir Sarkar l’islamico che Cisint ha voluto candidarlo nella lista di Tondo (Noi con l’Italia) in suo sostegno. Sarkar finì sulle cronache nazionali per via dei modi spicci esibiti in campagna elettorale: “Taglio le dita a chi vota per la candidata avversaria, Cristiana Morsolin“. La sindaca voleva espellere il candidato, ma ormai era troppo tardi e oggi se lo ritrova in consiglio comunale nel gruppo misto. A rappresentare gli islamici che lei dice di combattere.