AllertaCollinare Exxx…Polzive!!! Scintille da urlo fra Lega e Fratelli d’Italia. I Benito Remix reclamano la presidenza della Comunità Friulana. I leghisti non cedono. L’elenco delle poltrone dei salviniani.

Il 28 novembre del 2020 era stato eletto presidente della Comunità Collinare il sindaco di Osoppo, Luigino Bottoni. Sul nome del primo cittadino, Il centrodestra aveva trovato lo spirito di concordia e unità. L’Organo esecutivo è ora in scadenza ed entro la fine di novembre, Michele Fabbro, presidente dell’assemblea dei sindaci (16 comuni) dovrà convocare i rappresentanti per eleggere il nuovo presidente per il prossimo triennio. Le prime riunioni interlocutorie hanno fatto emergere profonde divisioni fra i due partiti più quotati del centrodestra friulano: Lega e Fratelli d’Italia. Rispetto a 3 anni fa, il quadro politico di oggi è completamente cambiato e i Meloniani non ci stanno alla litania che la Lega è il primo partito della regione. Dal loro quartier generale, i Benito Remix fanno notare che il primo partito nella maggior parte dei comuni della regione, non occupa nessun posto di comando nelle società a partecipazione pubblica della provincia: A&T 2000 (presidente Rigotto è in quota Fedriga e nessun componente di Fratelli d’Italia nel Cda); Cafc (Presidente Benigno quota Forza Italia); Net (presidente De Marco imposto dalla Lega); Fuc (Amministratore Graberi Forza Italia); Poiana (Attilio Vuga amministratore. Laico). L’assenza di Fratelli d’Italia nelle partecipate in elenco, legittima a rivendicare la presidenza del Cda della Comunità Collinare allargata ora a 16 comuni (Pagnacco). Com’era prevedibile, in una delle ultime riunioni ristrette al centrodestra, la Lega ha alzato un fuoco di sbarramento incredibile contro le richieste dei patrioti. In particolare il deludente sindaco di Dignano, Orlando, si è opposto a qualsiasi ipotesi di Giovanbattista Turridano presidente, ma soprattutto Pietro Valent, sindaco di San Daniele, rifiuta pregiudizialmente qualsiasi appoggio ad un candidato di Fratelli d’Italia alla presidenza del consorzio di comuni. Entro fine novembre Michele Fabbro, sindaco di San Vito di Fagagna, dovrà convocare le assise, ma ad oggi, sopra il centrodestra collinare, il cielo è più nero di quello di stasera. La frattura fra Lega e Fratelli d’Italia è geologica e fra gli addetti ai lavori serpeggia il sospetto che la vicenda in questione possa raggiungere anche il piano regionale dove si discutono interessanti, seppur curiose, modifiche alle norme elettorali.

I componenti del Comitato esecutivo uscenti sono: Daniele Chiarvesio, Roberto Pirrò, Giambattista Turridano, Massimo Pischiutta (poi dimesso cui è subentrato Luca Violino).