AllertaMeteo Exxx…Polzive!!! La notte più lunga del Friuli. Violente mareggiate sulla costa. Isonzo in piena. Raffiche di scirocco a Lignano e surfisti che danzano sulle onde. Alberi sradicati. Tutta la regione percossa dal maltempo.

A Trieste le raffiche di vento superano i 100 km/orari, giardini pubblici e musei chiusi. Nel capoluogo regionale l’allerta meteo è classificato arancione (i maligni sostengono perchè oggi è San Giusto, il patrono della città), mentre è rosso nelle altre province del Friuli VG e resterà per tutta la giornata di oggi. Il livello C, quello più critico di rischio idrogeologico, è stato segnalato per il fiume Isonzo la cui piena è stata registrata stanotte. A Trieste, sul lungomare di Barcola, le onde hanno raggiunto i due metri all’altezza della pineta. Criticità anche a Muggia, dove è stato necessario disporre la chiusura delle attività scolastiche in tutte le scuole dell’infanzia e degli asili nidi pubblici e privati per la giornata di oggi. Sulla costa continuerà a soffiare vento da sostenuto a forte in prevalenza da sud-ovest con mareggiate e possibile acqua alta. Prevista acqua alta con mareggiate anche a Grado, dove la protezione civile ha posizionato sacchi di sabbia nelle aree critiche e il commissario straordinario del comune ha disposto l’interdizione al passaggio di pedoni e veicoli sulla diga Nazario Sauro per le giornate del 2 e del 3 novembre. Il vento di scirocco creerà problemi di deflusso al Tagliamento nella zona di Lignano Riviera.