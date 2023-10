BalloweenFriulano Exxx…Polzive!!! La festa demoniaca travolge la politica udinese. Progressisti e basabanchi si mobilitano per salvare Halloween a Udine. Discotecari furiosi per le tempestive autorizzazioni rilasciate a un locale in 24 ore. Attesi 300 ragazzi, ma le autorizzazioni sono solo per 200.

Per l’evento “satanico” sono stati già venduti più di 300 biglietti a 20 euri cadauno. L’autorizzazione comunale per la capienza in birreria è fino a 200 persone. Dove andranno le oltre 100 persone paganti? Il salvataggio della festa di Halloween di stasera travolge la politica friulana. Il vice sindaco di Udine Venanzi, dopo che circa 300/350 studenti della zona avevano individuato ben tre sedi (anche Villa Rubini di Trivignano) risultate non praticabili per la notte satanica, sono stati costretti a chiedere aiuto al comune di Udine per non perdere il grande appuntamento di stasera. Il vice sindaco si è subito attivato alla ricerca di locali adeguati per ospitare i giovani ed è uscito “Il Bire” di piazzale Osoppo. Al vicesindaco si sono subito affiancati i Benito Remix locali. Il basabanchi cielllino Govetto e il conservatore aedo del motto “Dio, Patria e famiglia”, Luca Vidoni capogruppo di Fratelli d’Italia. Di fronte alla visibilità satanica non c’è religione che tenga, tutto passa in secondo piano. Anche le preghiere dei sacerdoti contro la festa pagana: «Non desidero decorare la mia casa con brutture, fantasmi e simboli satanici» dice il parroco di Rivarotta-Visnale. Insomma, l’operazione salvataggio, come scrive Il Gazzettino, può dirsi compiuta. «Siamo venuti a conoscenza di un gruppo di ragazzi che si sono ritrovati senza una location per festeggiare Halloween – dice il vicesindaco Alessandro Venanzi -. Ci siamo mossi subito per aiutarli cercando un luogo alternativo dove organizzare la festa. Ringraziamo il Bire che si è reso disponibile ad accogliere questi giovani studenti offrendogli una location sicura e uno staff organizzativo per passare il 31 ottobre». Dal canto loro, gli studenti replicano: «Siamo contentissimi. Finalmente abbiamo trovato qualcuno che ci ha aiutato: il Comune di Udine, il locale Bire e ovviamente “Il Gazzettino”, che ha fatto conoscere la vicenda. Pensiamo che parteciperanno circa 300 ragazzi soprattutto dello Stellini ma anche loro amici», fa sapere Alice Visentini del comitato organizzatore. A darsi da fare per la riuscita dell’operazione salvataggio si è mossa anche la minoranza consiliare con Giovanni Govetto e Luca Onorio Vidoni di FdI. Govetto, storico militante di cielle si dice soddisfatto: «Ringrazio l’amministrazione ma anche “Il Gazzettino” per l’attenzione che hanno voluto dare. Questa cosa ha rappresentato un esempio di sforzo politico per aiutare un’iniziativa partita dal basso». Ma non tutti hanno salutato con favore questa soluzione. Soprattutto i discotecari che osservano: “Siamo vessati e stritolati da regole ferree e lungaggini burocratiche allucinanti. Come mai il comune concede autorizzazioni in tempi rapidissimi che “noi” dobbiamo attende decine di giorni? Venanzi dispone di poteri assoluti a seconda dei casi? La risposta sta in Halloween. Dove c’è il demonio non c’è burocrazia. Anche il centrodestra ha venduto l’anima al diavolo.