AspCordenons Exxx…Polzive!!! Il presidio della Lega pordenonese nel caos: Dimissioni-bis per il direttore Valentina Battiston. Era rup della gara per la gestione integrata dei servizi sanitari da circa 10milioni. Il doppio incarico del presidente Sartori e dipendente della Siram.

Valentina Battiston, caso più unico che raro, si è dimessa per la seconda volta dall’azienda di servizi alla persona di Cordenons (Pn). La prima fu nel luglio del 2018 dopo appena un anno e mezzo dall’incarico. Dimissioni che si sciolsero nello spazio di un mattino e poco tempo dopo rientrò in servizio. 5 annni dopo la telenovela delle dimissioni si ripete. Il direttore generale le ha ri-presentate e oggi, 31 ottobre, per lei sarà l’ultimo giorno di lavoro. Sarà vero? In ogni caso Battiston fa sapere al Messaggero Veneto di voler abbandonare l’azienda per ragioni di “natura professionale”. E così dopo aver girato le spalle a Codroipo (Ud), la dirigente lascia anche Cordenons (Pn). Una decisione che getta nel caos l’intero Cda e il sindaco Delle Vedove visto che la dimissionaria era Rup dell’appalto per la gestione integrata dei servizi sanitari, assistenziali, di igiene ambientale, di ristorazione e di altri servizi accessori a favore degli ospiti e utenti dell’Azienda. Attualmente è stata indetta una procedura di consultazione preliminare per l’affidamento in “Global Service”, poi si procederà con la gara vera e propria. Responsabile Unico del Procedimento è proprio Battiston. Ora il Consiglio di amministrazione, probabilmente, dovrà indire un bando per l’assunzione di un nuovo direttore che, giocoforza, dovrà occuparsi dell’appalto. Sull’argomento spunta la singolare posizione del presidente del Cda, Angelo Sartori (con doppio incarico poiché è anche consigliere con funzioni sostitutorie nel Cda dell’Ater di Pordenone) che risulta dipendente della Siram Spa di Milano. Un colosso degli appalti soprattutto nel comune di Trieste dove 2 anni fa si è aggiudicata, in Rti con la Colser di Parma, la concessione, in partenariato pubblico privato, dei servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Valore complessivo 28.514.450 di euri. Tuttavia non è esclusa una rivoluzione strutturale nell’organizzazione dell’azienda di Cordenons favorita dalla vicinanza con l’Asp Moro di Codroipo ora commissariata e amministrata Salvatore Guarneri.