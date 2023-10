CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! Lovisa-vattene rifiuta il concordato. Il Pordenone calcio verso il fallimento. Il bidone tirato ai contribuenti friulani dai pordenonesi: Fulminati 4 milioni di euri per l’inutile stadio di Fontanafredda.

In Italia il calcio è come la Madonna di Castelmonte, una venerazione continua e in Friuli è ancora peggio poiché la regione, governata dal centrodestra, si sbilancia a tirar fuori 300mila euri per sostenere le società di calcio alle prese con le nuove normative. Per converso, le povere partite iva, le imprese private, sono discriminate e trattate come pezzenti, costrette a pagarsi, nei casi di novità legislative, i commercialisti. Le società sportive invece sull’altare della mangiatoia pubblica pronta a sostenere lo sport che produce più violenza di tutta Italia e piegarsi a novanta gradi con la speranza di raccattare qualche voto. Il caso del Pordenone calcio è l’esempio più clamoroso. Oggi il presidente Lovisa ha annunciato l’intenzione di revocare la proposta di concordato in continuità. Ciò significa che il destino della società, che proprio con Lovisa (contestato dalla tifoseria: vattene!) aveva sfiorato il passaggio in seria A, è ormai segnato. Proprio negli ultimi giorni dell’attesa della sentenza del tribunale che avrebbe dovuto decidere se accettare l’ammissione alla procedura concorsuale della società oppure se rigettarla e decretare la liquidazione giudiziale, il presidente Mauro Lovisa ha deciso di revocare la proposta di concordato preventivo in continuità, depositata dai suoi legali oltre due mesi fa. Secondo quanto scrivono i giornali, il patron si sarebbe sentito solo e particolarmente amareggiato dagli striscioni e dagli adesivi sparsi in città che gli intimavano di andarsene. E così, alla vigilia della scadenza del termine di presentazione dei documenti integrativi e delle verifiche sugli apporti dei soci richiesti dai giudici fallimentari, ha gettato la spugna. Entro giovedì sarà decretato il fallimento del Pordenone calcio. Resta sul groppone dei contribuenti friulani il bidone di 4 milioni di euri che la regione, intortata dai pordenonesi, ha speso per il rifacimento dello stadio di Fontanafredda. Un’altra cattedrale nel deserto. Paga Pantalone.