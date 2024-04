SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Lo show prevale sulla salute: Fedriga vola a New York ad accendere il maxischermo della regione in Times Square. Nell’azienda Sanitaria Friulana 6000 dipendenti ancora in attesa del pagamento degli incentivi. Sacrifici in fumo. E’ già allarme infermieri: al concorso da 400 posti si sono presentati solo in 200. Caos ferie estive.

La fotografia dell’Azienda sanitaria del Friuli è allarmante: una politica che rischia di alimentare la fuga di professionisti verso altri lidi. Personale che guarda al settore privato o, addirittura, e questo è uno schiaffo alla direzione di Caporale, c’è chi semplicemente vorrebbe trasferirsi nell’Azienda Sanitaria Giuliana Isontina diretta da Poggiana dove a parità di condizioni i dipendenti vengono pagati 150 euro in più a richiamo in servizio! «Come UilFpl e Nursind non possiamo accettare questa disparità di trattamento all’interno del medesimo sistema sanitario». L’Azienda Sanitaria che dovrebbe rappresentare la guida, per dimensioni e struttura, della sanità regionale Fvg è quella che rischia il collasso. Il presidente Fedriga corre a New York ad accendere in piazza il maxi schermo (costo 80mila euri fino al 22 aprile) e intanto in Friuli 6000 sanitari sono in attesa di conoscere il loro destino. Sanità Polveriera. Tutto è maturato dalla sciagurata scelta di abolire il sistema delle Risorse Aggiuntive Regionali, scelta condivisa dalla Direzione Centrale Salute. Dopo quasi 4 mesi le aziende sanitarie devono ancora trovare l’accordo definitivo sulla costituzione dei fondi che compenseranno i pagamenti di maggiorazioni, incentivi e indennità. Come funziona? Stefano Bressan della UilFpl e Luca Petruz del Nursind spiegano i punti di crisi del sistema che investe per ora l’Azienda Sanitaria del Friuli. «L’ accordo ponte volto a garantire la continuità dei pagamenti per il primo trimestre del 2024 è scaduto; se non troveremo la quadra – rilevano Bressan e Petruz – 6000 dipendenti del comparto rischiano di vedersi saltare il pagamento degli incentivi. Abbiamo ripreso il tavolo della contrattazione in Azienda ma c’è il rischio che venga disatteso perché a fronte della gravissima carenza di personale, l’azienda non è in grado di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza». Fedriga a New York e il sistema sanitario in Friuli sull’orlo del collasso. «Il sistema così strutturato – ribadiscono UilFpl e Nursind – impedisce adeguate politiche di reclutamento, la Direzione di ASUFC si rifiuta di adottare opportune politiche incentivanti per valorizzare i dipendenti ancora in servizio, che solo attraverso i propri sacrifici consente la copertura del servizio ricorrendo a turni aggiuntivi e “richiami in servizio”. Duole sottolineare l’impossibilità da parte dell’ASUFC di spendere interamente il budget destinato alle assunzioni perché professionisti non se ne trovano e le politiche aziendali, fin qui adottate, non hanno contribuito a creare attrattività per l’Azienda e si specula sul personale. A riprova che in AsuFc pochi sono entusiasti di accedere a una professione nobilissima, il concorso regionale per infermieri bandito da ARCS ha ricevuto circa 400 domande ma si sono presentati meno di 200 alle prime prove. Considerando un ulteriore scrematura ed escludendo gli infermieri che già prestano servizio a tempo determinato ne resteranno meno di 30 per ogni Azienda». Ma il tema della carenza del personale sembra non interessare molto al direttore dell’Azienda Caporale. «In questo momento, osservano Bressan e Petruz, questa è l’urgenza. La soluzione deve essere decisiva: Se vogliamo preservare il nostro sistema sanitario e tutelare gli operatori urge attivare adeguate politiche retributive di incentivazione. L’Azienda Sanitaria Friuli Centrale è falcidiata dalla mancanza di operatori e le condizioni di lavoro dei dipendenti peggiorano insieme a quelle psicofisiche e la tenuta del sistema sarà messo a dura prova soprattutto nell’imminente periodo di ferie estive. Purtroppo – concludono gli esponenti sindacali – la Direzione Aziendale ha assunto una posizione ostativa perché non è disposta ad attingere da Bilancio aziendale per pagare gli incentivi ai lavoratori, ma ricordiamo che grazie alle battaglie di UilFpl e Nursind la stessa linea si sta affermando in tutte le altre Aziende Sanitarie della Regione. Il Direttore Generale di ASUFC con la sua visione aziendalista preferisce conservare i denari risparmiati per le mancate assunzioni, “le creste” e pagare i turni aggiuntivi dei lavoratori coi fondi contrattuali, che sarebbe come pagare i libri di scuola attingendo dal salvadanaio dei figli». Il caso sanità Friuli sarà il protagonista della grande mobilitazione nazionale che si terrà a Roma sabato prossimo.