GramoleD’Europa Exxx…Polzive!!! Una delegazione del Consorzio intestatario delle legnate ai cittadini è volato in gita a Bruxelles. Guidavano la combriccola Clocchiatti e Macorig. Paga la neuroparlamentare Elena Lizzi che tira 21mila euri/mese.

Su invito dell’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, una delegazione del Consorzio Bonifica Pianura Friulana, ha raggiunto la sede del Parlamento di Bruxelles per “acquisire maggiori conoscenze in particolare sui temi dell’ambiente, in primis un oculato utilizzo della risorsa idrica, e sulle prospettive del mercato agricolo”. La compagine consortile, composta da 9 persone, era guidata dalla presidente Rosanna Clocchiatti (48mila euri/anno) e dal vice Daniele Macorig (19.200 euri/anno). Su queste pagine abbiamo documentato come funziona la greppia europea: ogni deputato può invitare 110 visitatori l’anno, a Bruxelles o Strasburgo, in gruppi di almeno dieci. Agli ospiti sono rimborsati viaggi (9 cent a km, quindi dall’Italia da 180 a 360 euro), pasti (40 euro) e hotel (60 euro). In media, 540 euro a testa. Nel caso: c’è stata una compartecipazione delle spese della trasferta da parte del Consorzio? Un neurodeputato può raggiungere un’indennità netta mensile di 21mila euri. Ora siamo in campagna elettorale e la Lizzi, che è candidata con la Lega di Salvini-Fedriga, ha invitato gli ex colleghi del Consorzio a Bruxelles per racimolare qualche preferenza. Temi dell’ambiente? Quali? prospettive del mercato agricolo? Gli agricoltori sono furiosi. E delle legnate tirate ai cittadini con l’aggiornamento del piano classifica approvato da Fedriga che ha allargato la platea di coloro che devono pagare gli oneri del dissesto idrogeologico? Nessun cenno. Ben 3.500 bollette in più! La Lizzi intanto si porta avanti col lavoro invitando gli amici in gita in Belgio per la campagna elettorale. Appunto: “Non soltanto idrovore nel piano idraulico del Consorzio bonifica”. Paga Pantalone.