Go!2025 Exxx…Polzive!!! La visita al Parlamento Europeo del vicepresidente del Friuli VG Anzil diventa un caso politico: L’esponente di Fratelli d’Italia sembrava il testimonial della Lega. Interrogazione a Fedriga del capogruppo Dem Moretti: In che veste ha partecipato all’evento di apertura “Go!2025”?

Non si capisce se il vice presidente (già solido autonomista) abbia voluto dimostrare una certa nostalgia per le istanze localiste della Lega, oppure si è trattato di uno scivolone istituzionale. Il 9 aprile scorso Mario Anzil ha partecipato al concerto della Fvg Orchestra che si è svolto al Parlamento Europeo di Bruxelles. L’evento era stato organizzato dall’Associazione Culturale Mitteleuropa e l’Associazione “Identità e Democrazia“. Quest’ultima sigla è “la denominazione ufficiale – si legge nell’interrogazione del consigliere regionale Moretti – di uno dei gruppi politici rappresentati in parlamento cui hanno aderito gli eletti della Lega di Salvini…”. Per il capogruppo Dem, durante l’iniziativa ufficiale, Mario Anzil si è fatto fotografare diverse volte accanto al logo del gruppo politico riconducibile agli estremisti francesi e alla Lega. Per tal motivo il capogruppo dei Dem interroga Fedriga “per conoscere in quale veste il vice presidente Anzil abbia partecipato all’evento di apertura di Go!2025 al Parlamento Europeo. Va da sé che la missione istituzionale aveva tutte le caratteristiche di un assessore piegato a strumento di propaganda di un gruppo politico presente al Parlamento Europeo, quello di “Identità e Democrazia“, all’interno del quale il cui maggior numero di parlamentari è della Lega.