CalottaTriestina Exxx…Polzive!!! Il comune dichiara guerra al Friuli: Nessun rinnovo per l’appalto dei musei ad Euro&Promos spolpata di 180mila euri. L’amministrazione di centrodestra rinuncia al risparmio per lisciare il pelo a Filcams-Cgil e al PD. Il caso del Supermarket che ha tirato un bidone da 130 mila euri di imposte comunali. Chi non ha controllato?

I triestini soffrono la vivacità della “ruralia”, intesa come Friuli. Solo così si spiega l’irragionevole decisione (non definitiva) dell’assessore Giorgio Rossi contro la “Euro&Promos” di Udine che dal 2021 fornisce il servizio di assistenza, sorveglianza, biglietteria, vendita libri & gadget per il funzionamento quotidiano di una ventina di musei e di una decina di sale espositive di Trieste. L’azienda friulana, nella primavera del 2021, aveva vinto la gara del valore di poco superiore ai 4 milioni di euri, con un ribasso del 25%. Scadenza dell’appalto a metà giugno di quest’anno. La proposta fu giudicata congrua e rispettosa delle tabelle ministeriali anche per quanto riguardava il costo del lavoro. I dettagli furono sottoscritti, senza nessuna osservazione, dalla triplice sindacale che, appena due anni dopo, iniziò a strillare. Non si erano accorti delle retribuzioni percepite dal personale che avevano concordato con l’azienda? Si aprì il fronte che la Euro&Promos risolse agevolmente e con una buona dose di generosità avendo perso, causa adeguamento economico, circa 15mila euri/mese nell’esercizio 2023. Oggi l’azienda garantisce una paga oraria media di 13,75 euro: chiede allora al Comune di contribuire con 3,25 euro al raggiungimento di quota 17. In questo modo, l’azienda friulana potrebbe rendersi disponibile al rinnovo del servizio per altri tre anni, come da contratto, facendo risparmiare al comune, su un appalto da 5 milioni di euri, circa il 15%. La Filcams Cgil chiede invece che venga applicato un contratto nazionale «diverso», non un trattamento di «pura guardiania» e Luca Salvati del PD rilancia, ponendo sul tavolo il contratto nazionale Federculture. Quanto incidono questi contratti? Per dimostrare la buona volontà nell’addivenire ad un accordo favorevole ad ambo le parti, la Euro&Promos ha inviato una lettera al comune ai primi di aprile in cui si chiede: La revisione dei prezzi conseguente all’aumento del costo del lavoro. La garanzia di un’equa ripartizione della spesa ulteriore tra il Comune di Trieste e l’attuale appaltatore. Applicare l’accordo transattivo approvato dal Comune di Trieste nell’agosto 2023 in cui la società si è impegnata “ad applicare ai singoli rapporti di lavoro dei dipendenti impegnati nell’appalto una maggiorazione oraria retributiva pari al differenziale tra il trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dichiarato dall’appaltatore in sede di partecipazione alla gara (C.C.N.L. Servizi Fiduciari) e il contratto collettivo nazionale di lavoro cosiddetto “Multiservizi””. va ricordato che tale impegno ha prodotto una perdita media mensile di circa 15mila € pari a circa 180 mila euri. A ciò si aggiunga che, a partire da luglio 2024, il costo medio orario del 2° C.C.N.L. “Multiservizi” da tabella ministeriale supererà verosimilmente € 18,20, mentre il 3° livello si dovrebbe attestare ad € 19,02 (senza tener conto dell’incremento all’indice IPCA previsto per il 2025). Lo stesso vale per il C.C.N.L. Servizi Fiduciari che, alla luce dell’ultimo rinnovo del 16/02/2024,

dovrebbe portare a regime il costo medio orario del livello D ad € 17,07. È del tutto evidente, dunque, che in caso di rinnovo del contratto di appalto per ulteriori tre anni la tariffa attualmente in vigore (€ 13.75) non possa garantire all’appaltatore di mantenere – neppure parzialmente – la sostenibilità economica della commessa, ovvero di “pareggiare” il costo del lavoro stimato a seguito degli aumenti previsti dai due C.C.N.L. (“in assenza di marginalità per l’impresa”). Pertanto, qualora codesto Ente confermasse l’intenzione di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni alle medesime condizioni attuali, chiediamo – sin da ora – di avviare la procedura amministrativa per la nuova gara, concludendone il relativo iter entro e non oltre il termine di scadenza dell’attuale appalto». Evidente l’insostenibilità economica dell’appalto che è stato rispettato solo grazie alla generosità della ditta friulana. Tuttavia il tanto “zelo” dimostrato dagli asburgici triestini, non è stato avvertito nei confronti di quel supermercato, ora finito in concordato, che per tanti anni non ha pagato le tasse sui rifiuti, addizionali comunali e imposte municipali. Il conto è salito fino a circa 130 mila euri. Di questi l’amministrazione potrà recuperarne solo 40mila. Chi non ha controllato prima del disastro? Impero sfacelo.