SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Le mani dei monfalconesi sui servizi bar dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale. La “Fast Eat Italy” si aggiudica 4 esercizi su 5: Latisana, Palmanova, San Daniele e Tolmezzo.

In seguito alla procedura di gara europea espletata dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), sono state individuate le ditte per la gestione del servizio bar e articoli di prima necessità aperti nei presidi sanitari del Friuli. Durata della concessione 72 mesi. Incasso complessivo per l’Azienda pari a 1 milione 980 mila euri. I vincitori dei rispettivi punti vendita sono i seguenti: Lotto 1 corrispondente all’esercizio dell’ospedale di Udine affidato all’emiliana “Sirio Spa” a fronte di un canone annuo di 120mila euri. I lotti 2 (Latisana, 35.000 euri/anno), 3 (Palmanova, 36.800 euri/anno), 4 (Tolmezzo, 37.000 euri/anno) e 5 (San Daniele, 41.000 euri/anno) sono stati affidati a “Fast Eat Italy Srl” di Monfalcone (Go). L’azienda regionale di coordinamento ha nominato il dottor Stefano Bergagna (già sindaco di Buja) direttore dell’esecuzione dei contratti. Una curiosità: la “Fast Eat Italy” è l’unica società che aveva presentato un’offerta per la gestione del caffé Contarena di Udine.