SergonFurlanòn Exxx…Polzive!!! Il presidente della Comunità Linguistica Friulana finisce arrostito dal capogruppo Dem Moretti: Sono passati 2 mesi da una richiesta accesso agli atti e non ha dato risposte in merito all’acquisto di spazi informativi sul periodico “La Voce di Gorizia”.

Moretti aveva presentato anche un’interrogazione rivolta a Fedriga riguardo uno strano “impegno di spesa” deliberato dal presidente della Comunità Linguistica Friulana nonché sindaco di Capriva del Friuli, Daniele Sergon, cui non è seguita alcuna risposta. Sergon si trova nella felicissima posizione di sindaco di un comune che aderisce alla friulanissima Comunità Linguistica che esprime una “certa simpatia” per un periodico goriziano cui è stato determinato un impegno di spesa in favore della rivista. Diego Moretti ricorda: «A distanza di quasi due mesi – era il 24 giugno – dalla richiesta di accesso agli atti relativa a tutti i documenti relativi all’acquisto di spazi informativi per gli anni 2023 e 2024, fatta al Comune di Capriva (ente incaricato della redazione di tutti gli atti dell’Assemblea Comunità Linguistica Friulana e responsabile degli stessi) e alla competente Direzione centrale regionale, da parte del presidente dell’ACLiF – il sindaco di Capriva Daniele Sergon – non c’è stata alcuna risposta. Eppure sono passati da tempo i 30 giorni entro i quali un ente pubblico è obbligato – ex lege – a rispondere a qualsiasi cittadino richieda un atto. Come mai? Dopo aver pagato pegno elettorale a Gorizia 3.0 cos’altro da nascondere Sergon? Quali i motivi di un ritardo così palese a fronte di una semplice richiesta di accesso agli atti?». Odor di bruciato sul doppio incarico dell’esponente politico isontino.