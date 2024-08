ValliDiFuoco Exxx…Polzive!!! A Lusevera (Ud) il sindaco vieta le processioni religiose il giorno di Ferragosto. Il sacerdote ignora l’ordinanza. Intervengono i Carabinieri.

Le Valli del Torre sono conosciute come “valli di fuoco”. E si capisce il perché dalle saette che si erano alzate il giorno di ferragosto. Il sindaco Mauro Pinosa aveva firmato un’ordinanza che vietava le processioni religiose prima delle ore 14,30 di giovedì 15 agosto e l’istituzione di un senso unico. Tale limitazione poteva essere sospesa solo per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione religiosa il pomeriggio di giovedì 15 agosto, ma solo dopo le ore 14,30. La richiesta delle limitazioni era stata presentata in comune dall’Associazione Valli del Torre organizzatrice dell’antica “Sagra dell’Assunta” a Villanova delle Grotte, che si celebra nei giorni di mercoledì 14 e giovedì 15 a salvaguardia dei partecipanti. Ma il sacerdote, don Renzo Calligaro, al termine della tradizionale funzione religiosa del 15 agosto, convinto di intepretare “i Patti” secondo i principi della catena dei Musi, aveva invitato i fedeli a seguirlo in cimitero pur in presenza dell’ordinanza. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno concesso al sacerdote la deroga, ma senza i fasti della processione degli anni scorsi. La pace di Lusevera.