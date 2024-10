SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Iniziano giovedì le selezioni per i nuovi direttori generali delle Aziende Sanitarie. 41 aspiranti. Riccardi propone Cappelletti fra i commissari. Fedriga dispone. Chi è il favorito? Il baratto Arcs AsuFc.

Il Direttore centrale Gianna Zamaro ha reso noto che vi sono 41 candidati ammessi alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Le selezioni si svolgeranno in sala Svevo della regione Fvg di via Sabbadini di Udine a partire da giovedì 17 ottobre alle ore 11. Per tal motivo la giunta regionale ha deliberato di individuare i nomi che faranno parte della commissione regionale di esperti per la formazione della rosa di candidati. Saranno loro ad occuparsi della nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale da proporre al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia i seguenti soggetti:

Dott. Piero Cappelletti designato dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia; Dott. Antonio Fortino designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; Prof. Salvatore Russo designato dall’Università Cà Foscari di Venezia. Le funzioni di verbalizzante sono affidate a personale del ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla D. In corsia i rimbalzi restituiscono le curiosità del caso Cappelletti. Un nome non nuovo negli ambienti politici soprattutto per la sua vicinanza a Forza Italia. Caso strano: Riccardi-fine-corsa fa parte del gruppo di lavoro regionale per conto di Forza Italia per il terzo mandato. Cappelletti è affine agli azzurri. Chi si vuole sistemare? E chi è finito nel giro d’aria? Inoltre si vocifera di un piano diabolico: uno scambio Arcs-AsuFc. A breve le novità