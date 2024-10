DistrettiTesoretti Exxx…Polzive!!! Rivolta dei commercianti del Medio Friuli contro l’assessore-bancomat leader di Neuro&Promos per la pedonalizzazione di via Roma. Disordine planetario a Udine. Tranquilli paga la regione. Aggiunti altri milioni.

La fissa dei “distretti” novità celebrata come l’unica soluzione in grado di sollevare il comparto del commercio dall’abisso cui si trova, rischia di diventare solo un grande strumento di propaganda e di un bancomat aperto 24h a discrezione del titolare di “Neuro&Promos”, che oggi fa l’assessore al turismo. Ogni settimana Bini annuncia: 1 milione per il distretto qua, due milioni per il distretto la… Intanto i commercianti sono delusi e le prime avvisaglie arrivano da Codroipo dove, la manager del distretto del Medio Friuli ha già presentato il suo progetto “SostenAbilità” che prevede la pedonalizzazione di via Roma. Evidentemente l’assessore Marchiol di Udine ha fatto proseliti anche a centrodestra. Ma è a Udine che non si vedono risultati e dove i due Guru del settore, Edi Sommariva manager del distretto “Friuli Orientale” e Guido Caufin manager del commercio di Udine viaggiano su linee diverse. Di Caufin si sono perse le tracce dal luglio scorso: “abbiamo cominciato a operare facendo sistema…”. Quale sistema? Di Sommariva si ha notizia che si sia messo le mani nei capelli a vedere la quantità di negozi chiusi nell’area in questo periodo. Non si vedono nemmeno di investitori. Una regione in declino (vedi industria) i cui assessori sono più impegnati ai tavoli sul terzo mandato che allo sviluppo dell’economia.