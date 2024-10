FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Saltano le valvole ai BenitoRemix pordenonesi: Chi ha detto che in provincia basta un solo punto nascita? E’ bufera sul consigliere regionale Maurmair che ribadisce: Corretto che il territorio abbia un solo punto nascita. Che fine farà Latisana?

Una dichiarazione che ha alzato un polverone degno di Milton, tutto interno a Fratelli d’Italia che si ritrova risucchiata nel delicato sistema dei punti nascita Friuli VG. Una volta fiore all’occhiello di tutta la regione e invidiato in mezza Italia. Chi ha fatto saltare le valvole ai Benito Remix friulani è stato il consigliere regionale di Valvasone-Arzene(Pn) Markus Maurmair che, sui punti nascita, ha dichiarato oggi al “Gazzettino”: «Il partito si allinea a quella che sarà la rotta sul fronte dei punti nascita. E’ corretto – ribadisce il consigliere regionale – che la provincia di Pordenone, alla fine del percorso di ottimizzazione dei servizi sanitari e sui territori, abbia un solo punto nascita legato all’ospedale civile di Pordenone». Maurmair rilancia e conclude con una condivisione di natura “politica” che lascia di stucco i “Fratelli”. «Il percorso virtuoso intrepreso dal Friuli Occidentale con la chiusura di San Vito e, tra un pò, quella del punto nascita della casa di cura San Giorgio, sia un modello da seguire anche nel resto del territorio regionale – aggiungendo – La regione, è orientata a seguire queste finalità per organizzare nel miglior modo possibile i servizi». In riva al Noncello e non solo, sono scoppiati petardi tricolori. I rimbalzi segnalano forti fibrillazioni all’interno del gruppo della Fiamma Tricolore e le reazioni sono di questo tenore: “E’ una posizione del singolo consigliere? o condivisa? Quali saranno le conseguenze di affermazioni del genere a ridosso di elezioni importanti? E’ condivisa dal coordinamento regionale? Quando le proposte di “ottimizzazione” dei servizi sanitari arriveranno in giunta come voterà l’assessora Amirante? Seguendo il ragionamento di Maurmair (“La rotta sui punti nascita”) vien da pensare che anche il vice presidente Anzil voterà a favore della chiusura del punto nascita di Latisana. Politicamente, Riccardi non avrebbe potuto spiegare meglio le intenzioni della regione sui punti nascita. Sembra che sul tema sanità l’assessore di Forza Italia abbia trovato, inaspettatamente, sponda politica tra i borghi medievali occidentali. A Pordenone, come punto nascita, resterebbe in piedi solo l’ospedale civile. Quale sarà il destino della provincia di Udine sui punti nascita dopo la cura di “Forza Italia-BenitoRemix”?