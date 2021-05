SanitàFvg Exxx…Polzive!!! In Friuli medici allo stremo e senza rimborso. L’assessore al virus si trasferisce in un palazzo di 3000 metri quadrati a Trieste. Esclusivo

Sanità Fvg sempre più in basso. Spunta un decreto del neo direttore dell’Azienda sanitaria Friulana dove si stabiliscono nuovi turni e suddivisioni per località dei medici di continuità assistenziale. Secondo i parametri nazionali il numero dei sanitari fissato per garantire la copertura assistenziale, dovrebbe essere 4 di giorno e 3 di notte. Il parametro per ora è rispettato solo a Udine. Per il resto buio profondo. Abisso. Per i medici che lavorano in zone di montagna i turni sono massacranti: fornire il servizio nelle sedi scoperte e sopperire alla disorganizzazione dell’azienda. Ai sanitari, cui viene talvolta chiesta anche la visita a domicilio, l’azienda non riconosce ulteriori indennità o i rimborsi del doppio o triplo carico di lavoro che viene inflitto. É un sistema di natura speculativa che consente all’azienda di risparmiare a discapito del servizio pubblico. In questo modo i premiali aziendali per i direttori, salgono in maniera impressionante. É una situazione di criticità esplosiva che emerge proprio nei giorni in cui l’assessore al virus Riccardi, annuncia il trasferimento dalla sede di casa Vucetich al nuovo palazzo della Fondazione CrT di Trieste in zona Canale/Piazza della Borsa. Il vice presidente di Forza Tragica, che sta studiando per ritornare alla carica di candidato presidente nell’eventuale post Fedriga, ha voluto per sé l’intero 5° piano del prestigioso palazzo. Una prova di forza, di potere, verso eventuali competitors regionali che sgomitano: Zanin, Zilli, Ciriani, Cisint. Ambizioni e ossessioni di potere per il potere. In ogni caso, l’assessore al virus Riccardi, dall’ufficio vista mare del nuovo palazzo, potrà osservare le macerie della sanità disseminate su tutto l’arco friulano e che finiscono nel Golfo triestino, sotto i suoi occhi.