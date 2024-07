SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Il 67enne Dirigente-Rallysta Riuscitti proposto e ingaggiato da Polimeni alla direzione dei servizi sociosanitari dell’Azienda di coordinamento salute del Fvg. Farà parte della direzione strategica dell’Azienda. Perché rallysta?

Carlo Ruscitti, già avanti cogli anni (67), possiede buone entrature con la più alta carica della sanità veneta. Di fronte a questo “standing”, il personale sanitario della Regione Friuli VG è rimasto perplesso della scelta assessorile per via dell’età del nuovo direttore dei servizi sociosanitari dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute Fvg. Riuscitti è prossimo alla quiescenza (67 anni) ed è noto per le sue spericolate gimkane da rallysta sulle strade del Trentino. Alcuni anni fa, e le cronache dell’epoca ne riportarono i particolari, il neo dirigente era rimasto coinvolto in uno spettacolare incidente mentre scendeva da Fierozzo verso Trento. La sua auto si era ribaltata per l’eccessiva velocità con cui aveva affrontato una curva a destra. Nell’impatto contro il guard rail il bolide rosso di Ruscitti è rimbalzato sulla corsia opposta finendo addosso a una Fiat Punto che stava salendo.

Il dirigente arriva da Trento, noto per “darci di gomito” e, come anticipato su queste pagine, è stata formalizzata oggi la proposta di decreto di Joseph Polimeni di conferire al 67 enne dr. Giancarlo Ruscitti l’incarico di Direttore dei servizi sociosanitari di ARCS. Farà parte della Direzione Strategica dell’Azienda. Gli saranno affidate le funzioni e i poteri previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale. Il rapporto di lavoro del Direttore dei servizi sociosanitari ha una durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 10/07/2024 e fino al 09/07/2029. Compenso di 120 mila euri/anno più il 20% di premiali. La direzione strategica della sanità friulana parla Veneto.