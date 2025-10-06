SanitàConvenzionata Exxx…Polzive!!! Il PD elenca una giostra di numeri in conferenza stampa sui medici stranieri. Spunta la gran proposta: Ricondurre i gettonisti all’interno del pubblico impiego sanitario.

I consiglieri regionali del PD Celotti, Fasiolo e Moretti hanno convocato all’ora di pranzo di oggi, lunedì 6 ottobre una conferenza stampa per illustrare l’interrogazione rivolta all’assessore Riccardi riguardo l’utilizzo di medici stranieri in Friuli VG. Nel corso dell’incontro stampa è stato distribuito un documento in cui venivano fornite le tabelle dei servizi forniti dei medici “supplenti” regione per regione. I cosidetti “Gettonisti” aggiornato al 2024. Sul punto occorre dire che I gettonisti sono altra cosa dell’esternalizzazione dei servizi. I Gettonisti sono i liberi professionisti che con un contratto diretto con le aziende sanitarie. A corredo della tabellina fornita dai proponenti, riguardo gli “esterni” l’importo è di 11milioni cifra che andrebbe divisa in due in quanto si tratta di un biennio. Inoltre, per restare al tema della spesa sanitaria regionale dedicata alle prestazioni erogate dai privati convenzionati non è conteggiata l’analisi del costo dei gettonisti, cui sarebbe stato interessante conoscere quello degli anni 2023/24. In quel caso gli 11 milioni annunciati in conferenza stampa se rapportati al bilancio sanitario della regione FVg corrispondono 0,17% annuo. Si voleva nascaondere l’innovativa proposta del PD di assegnare i gettonisti al Servizio Sanitario?. Al pubblico impiego?