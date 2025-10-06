MossadNellaCiudad Exxx…Polzive!!! Per la partita Italia-Israele Udine sarà invasa dai servizi segreti israeliani più preparati al mondo. Quelli disinvolti che hanno ignorato gli attentati del 7 ottobre? Pellegrino e Di Lenardo (AVS) fanno saltare le valvole: “Quale mandato è stato concesso agli 007? Sono autorizzati a caricare? o aprire il fuoco? Siamo uno stato sovrano o satellite?

La notizia ha fatto il giro del Nord est e le reazioni non si sono fatte attendere. Siamo uno stato satellite? o uno stato sovrano? Scrivono una nota congiunta Serena Pellegrino consigliera regionale di AVS e Andrea di Lenardo capogruppo di Avs-Possibile: “Apprendiamo con grande preoccupazione che il Governo italiano, tramite il ministro Piantedosi, ha autorizzato il Mossad ad agire a Udine il 14 ottobre in occasione della partita Italia-Israele (contro cui abbiamo raccolto quasi 30mila firme) e della conseguente manifestazione. Chiediamo quale mandato sia stato concesso dalle istituzioni italiane ai servizi segreti israeliani. Quali le regole d’ingaggio. Sono autorizzati a caricare e ad aprire il fuoco contro cittadini italiani? In quali casi? Di che quantità di soldati e agenti israeliani stiamo parlando? Ormai è un’abitudine. Già il 21 settembre a Parma la gestione dell’ordine pubblico è stata affidata al Mossad. Il Governo italiano appalta la gestione della sicurezza a un esercito sotto processo per crimini contro l’umanità, prima a Parma e ora a Udine. Vi immaginate se si trattasse di un altro esercito accusato di crimini di guerra, come quello russo? Ma l’Italia è uno Stato sovrano o uno Stato satellite?”, si chiedono Pellegrino e Di Lenardo.

“È inconcepibile che l’Italia autorizzi un esercito che sta commettendo un genocidio e vari altri crimini di guerra a operare nel nostro Paese. Tanto più dopo il rapimento e le violenze che l’esercito israeliano ha commesso e sta commettendo contro cittadini, parlamentari ed europarlamentari italiani ed europei, prelevati illegalmente in acque internazionali e palestinesi da navi battenti bandiera italiana e dunque su territorio italiano”, si legge ancora nella nota. “Il governo Meloni-Salvini-Tajani, che abbiamo denunciato per genocidio, e le istituzioni italiane interrompano la complicità con Israele. Non autorizzino il Mossad a operare a Udine e tutelino invece la cittadinanza italiana e udinese. Prima gli italiani o prima gli israeliani? Se nelle alte istituzioni italiane qualcuno ancora crede nello Stato di diritto e nel diritto internazionale il momento di battere un colpo è ora. Mentre per questo Governo, dopo la questione Flotilla, non possiamo che invocare le immediate dimissioni”. Di Lenardo osserva: “Apprendiamo con grande preoccupazione che il governo italiano, tramite il ministro Piantedosi, ha autorizzato il Mossad ad agire a Udine il 14 ottobre in occasione della partita Italia-Israele – contro cui abbiamo raccolto quasi 30mila firme – e della conseguente manifestazione.

Chiediamo quale mandato sia stato concesso dalle istituzioni italiane ai servizi segreti israeliani. Sono autorizzati ad aprire il fuoco contro cittadini italiani? In quali casi? Di che quantità di soldati israeliani stiamo parlando?

Ormai è un’abitudine. Già il 21 settembre a Parma la gestione dell’ordine pubblico è stata affidata al Mossad. Il governo italiano appalta la gestione della sicurezza a un esercito sotto processo per crimini contro l’umanità, prima a Parma e ora a Udine. Vi immaginate se si trattasse di un altro esercito accusato di crimini di guerra, come quello russo? Ma l’Italia è uno Stato sovrano o uno Stato satellite? Non autorizzino il Mossad a operare a Udine e tutelino invece la cittadinanza italiana e udinese. Prima gli italiani o prima gli israeliani? Se nelle alte istituzioni italiane qualcuno ancora crede nello stato di diritto e nel diritto internazionale il momento di battere un colpo è ora. Mentre per questo governo, dopo la questione Flotilla, non possiamo che invocare le immediate dimissioni”.