ElezioniConvulsioni Exxx…Polzive!!! In Calabria si prevede un’altra tranvata per i Flotillas. Occhiuto è dato ampio vantaggio sul 5stelle “GazaCheStraza” Tridico. Scintille in Veneto tra Lega-Fratelli d’Italia. Urso scarica il siluro contro i BenitoRemix: “Se il candidato è Stefani, diciamoNO. Il partito leader in Veneto e al Nord è Fratelli d’Italia”.

Mentre in Calabria si vota, in Veneto si discute. Di candidature. Il nodo è Fratelli d’Italia-Lega. E’ l’alto dirigente del partito Adolfo Urso a spiegare come stanno le cose: «Qualunque sia il candidato, qualunque sia il governatore, comunque un dato è certo: il partito leader in Veneto e nel Nord oggi è Fratelli d’Italia». Secondo: «Al di là del governatore, che sarà scelto tenendo conto di tutto, comunque il ruolo guida anche alle regionali gli elettori lo affideranno al partito di Giorgia Meloni. La Lega non è d’accordo? Per

noi sono importanti gli elettori».

Terzo: «Qui tre anni fa, con il 32% alle politiche è partita la riscossa della destra italiana, confermata con il 38% alle europee». E queste sono le dichiarazioni ufficiali, a favor di telecamere. Poi c’è tutto il resto che viene detto, tra i parlamentari e i

loro sherpa. Ma il morale tra i Fratelli veneti è davvero altissimo. Parlano già di assessorati, di posti nelle partecipate. Sentono che è arrivato il loro momento e nemmeno la scelta del candidato di un altro partito riesce a scoraggiarli. Numeri che ci consentiranno di tenere sotto scacco Stefani (il candidato della Lega) sotto scacco, su tutto».